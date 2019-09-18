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北韓2船80人非法捕魚！遭扣反「攻擊俄軍釀3傷」　俄召見北韓外交官

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▲▼俄籍漁船Xiang Hai Lin 8被北韓扣押，2南韓船員時隔11日歸國。（圖／翻攝自臉書／Russian Embassy in the DPRK）

▲ 俄籍漁船Xiang Hai Lin 8號7月因引擎故障漂入北韓領海，被扣押後引渡至北韓元山港。（圖／翻攝自臉書／Russian Embassy in the DPRK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯與北韓向來以友邦相稱，鮮少發生衝突。但俄羅斯媒體17日援引聯邦安全局（FSB）消息報導，俄羅斯邊防軍在日本海的俄羅斯領海扣押2艘北韓船隻，因為其中1艘船涉嫌襲擊俄羅斯巡邏艇上的人員，過程中共3人受傷。

《路透社》指出，俄羅斯聯邦安全局宣布，邊境巡邏部隊發現2艘北韓縱帆船及11艘馬達快艇在俄國遠東海岸非法捕魚，首先扣押1艘，促使載有超過45人的第2艘船向俄方開火，造成3名邊境軍方人員受到輕重傷。

當地媒體援引FSB說法指出，目前2艘船都被扣押，共80餘名北韓人被拘留。《俄羅斯新聞社》（RIA）報導，俄國外交部為此事件召見北韓駐莫斯科高級外交代表；該名官員不久後也被目睹進入外交部。

俄國《國際文傳社》（Interfax）同樣引用FSB消息報導，被扣的2艘船隻正被運往俄羅斯遠東港口納霍德卡（Nakhodka）。

此前，北韓7月扣押一艘懸掛男韓國旗闖入其領海的俄籍漁船Xiang Hai Lin 8號，以違反「入境及滯留北韓領土規定」為由，拘留船上15名俄國人及2名南韓人長達11天，期間二度進行面談後才放行，引起俄方強烈譴責。

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