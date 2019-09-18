　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果再向老搭檔康寧投資78億元　開發下一代iPhone技術

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲蘋果支持康寧替下一代iPhone開發先進的玻璃加工技術。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／綜合報導

繼2017年投資2億美元後，蘋果又宣布再對玻璃製造老搭檔康寧，加碼投資2.5億美元，目的是替蘋果開發下一代產品所需要的玻璃技術。

這筆錢主要是用來研發日後iPhone、iPad和Apple Watch要用的材料。像是iPhone 11 Pro系列上採用的霧面強化玻璃，蘋果想藉康寧之力，做出更先進的創新技術。

2017年5月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）推出規模10億美元的「先進製造基金」計劃，康寧當時就成為該基金第一個受益者，獲得蘋果2億美元的投資。

蘋果在去年將其「先進製造基金」的規模從10億美元提高到50億美元。今日，蘋果又宣布，將再次給康寧2.5億美元的投資，代表康寧目前總共獲得蘋果4.5億美元投資。蘋果稱這項投資的重點在於，研究和開發最先進的玻璃工藝設備和材料，以提供下一代產品使用。

對此，蘋果運營長威廉斯（Jeff Williams）在一份聲明中稱：「這一項投資凸顯了蘋果和康寧對於看重製造業在產品開發上的共同信念，以及兩家公司對於使用創新和先進製造來解決棘手的技術挑戰的自豪感」。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！
 

ET快訊
獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸...臉書現「16字穿雲箭」快打部
桃猿證實轉賣給日本樂天　19日開記者會說明
北投男「左手腕割傷」倒臥捷運高架橋下亡！目擊民眾見屍嚇壞
台索分手「交換生周末打包回家鄉」　美副總統氣炸拒見索國總理
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

臉書要推AR眼鏡「Orion」取代智慧型手機　可打電話、開直播

蘋果再向老搭檔康寧投資78億元　開發下一代iPhone技術

iPhone 11實測出爐！3D Touch改回「長按」　1招破解巨雷規格小撇步

Google合作時尚品牌Fossil　將推出自家Pixel Watch

iPhone 11壓低定價策略奏效！在中國大陸預購情況熱門

SIM卡漏洞遭SimJacker入侵！ 駭客發送簡訊即可監控掌握手機　10億用戶面臨威脅

「獨家」一詞藏玄機！Apple Arcade遊戲可能推出PS4版本　但Android平台絕對沒有

拍照誰最行？iPhone 11 Pro Max、P30 Pro、S10+、Pixel 3實測比較

iPhone 11 ＆ iPhone 11 Pro Max開箱：最值得入手蘋果新機的一年

外媒：微軟發表會將推Surface Laptop 3、Surface Pro 7　但Surface Book新款將缺席

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

攝影實錄！主人外出留狗寶貝在家 汪3小時沒熟睡...門口趴坐痴等門

臉書要推AR眼鏡「Orion」取代智慧型手機　可打電話、開直播

蘋果再向老搭檔康寧投資78億元　開發下一代iPhone技術

iPhone 11實測出爐！3D Touch改回「長按」　1招破解巨雷規格小撇步

Google合作時尚品牌Fossil　將推出自家Pixel Watch

iPhone 11壓低定價策略奏效！在中國大陸預購情況熱門

SIM卡漏洞遭SimJacker入侵！ 駭客發送簡訊即可監控掌握手機　10億用戶面臨威脅

「獨家」一詞藏玄機！Apple Arcade遊戲可能推出PS4版本　但Android平台絕對沒有

拍照誰最行？iPhone 11 Pro Max、P30 Pro、S10+、Pixel 3實測比較

iPhone 11 ＆ iPhone 11 Pro Max開箱：最值得入手蘋果新機的一年

外媒：微軟發表會將推Surface Laptop 3、Surface Pro 7　但Surface Book新款將缺席

立委顏寬恒演技打趴主持人　受邀拍八點檔「我不敢」

無添加怎麼會好吃？樂事推翻你的認知！

朱立倫將全台輔選：郭台銘做出非常有智慧、有格局的決定

韓國瑜盼向郭台銘請益　蔡沁瑜：不想耽誤韓時間　大家各忙各的也很好

電子煙成青少年流行病　同時影響自己他人健康

花式滑冰王子羽生結弦　鬆口考慮參加下屆冬奧

集集彩繪列車正式啟動　俄國插畫家卡佳與石虎暖心見面

鼓勵投資的推手　高雄建管處長江俊昌：解決民眾問題最有成就感

勞資爭議再起　長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決

張育成連2場沒上　印地安人7比2打老虎

3C家電熱門新聞

iPhone實測！破解3D T..

iPhone 11 Pro M..

iPhone 11 & iPh..

170元遊戲玩到飽　蘋果Arc..

新iPhone該不該買？3C達..

Google合作Fossil　..

蘋果12年首次　iPhone新..

3款iPhone 11系列全新..

iPhone 11價格親民　網..

iPhone各地價格曝光　日本..

iPhone 11巨雷！她崩潰..

iPhone11新機售價大檢視..

兩張表輕鬆比較 iPhone1..

SIM卡漏洞遭SimJacke..

更多熱門

相關新聞

美官員：阿里巴巴、騰訊可能從事間諜活動

華為自從5月被美國以威脅國家安全為由封殺後，現在又有美國官員指控「阿里巴巴、百度及騰訊」（Alibaba、Baidu、Tencent，被合稱BAT）等科技巨擘也可能為中國政府從事間諜活動，他們認為若中國官員提出協助的要求，這些企業沒有能力說「不」。

iPhone 11壓低定價策略奏效！在中國大陸預購情況熱門

「獨家」一詞藏玄機！Apple Arcade遊戲Android平台絕對沒有

研究人員發現iOS 13新漏洞　未解鎖可以查看通訊錄

iPhone擴大在印度生產　蘋果攜手鴻海投資10億美元

關鍵字：

蘋果iPhone康寧

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

總統被連署人登記截止　共8組人申請

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面