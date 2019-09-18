蘋果再向老搭檔康寧投資78億元　開發下一代iPhone技術

▲蘋果支持康寧替下一代iPhone開發先進的玻璃加工技術。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳心怡／綜合報導

繼2017年投資2億美元後，蘋果又宣布再對玻璃製造老搭檔康寧，加碼投資2.5億美元，目的是替蘋果開發下一代產品所需要的玻璃技術。

這筆錢主要是用來研發日後iPhone、iPad和Apple Watch要用的材料。像是iPhone 11 Pro系列上採用的霧面強化玻璃，蘋果想藉康寧之力，做出更先進的創新技術。

2017年5月，蘋果執行長庫克（Tim Cook）推出規模10億美元的「先進製造基金」計劃，康寧當時就成為該基金第一個受益者，獲得蘋果2億美元的投資。

蘋果在去年將其「先進製造基金」的規模從10億美元提高到50億美元。今日，蘋果又宣布，將再次給康寧2.5億美元的投資，代表康寧目前總共獲得蘋果4.5億美元投資。蘋果稱這項投資的重點在於，研究和開發最先進的玻璃工藝設備和材料，以提供下一代產品使用。

對此，蘋果運營長威廉斯（Jeff Williams）在一份聲明中稱：「這一項投資凸顯了蘋果和康寧對於看重製造業在產品開發上的共同信念，以及兩家公司對於使用創新和先進製造來解決棘手的技術挑戰的自豪感」。

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