美股四大指數上揚激勵　台股開盤10887點維持高檔震盪走勢

▲台股今（18）日開盤以10887.42點開出、漲12.92點，維持高檔震盪走勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台股今（18）日開盤以10887.42點開出、漲12.92點，維持高檔震盪走勢，截至上午9點05分，指數來到10,885點、上漲11點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開在4020元、上漲0.88%；台積電（2330）以267元開出、上漲0.38%；鴻海（2317）以74.7元開出，上漲0.67%。

請繼續往下閱讀...

美股方面，沙國原油供應 9 月底全面恢復 華爾街靜待Fed利率會議結果

週二 (17 日) 沙國預期原油供應將於 9 月底完全恢復，較原先預期還早，華爾街恐慌情緒消退，與此同時，聯準會週二開始為期 2 天的 9 月利率會議，市場靜待週三利率會議結果，美股四大指數小幅上揚。

就資金面來看，國泰證期表示，本周 Fed 利率會議降息機率仍高，因此，市場資金行情預期仍可以延續，並且就 台幣走勢來看，周二台幣持續升破 31 元大關，也意味外資對於台股仍偏向正向。

另外，季底投信、 集團作帳行情仍可以期待，主導大盤反彈的外資近期在現貨市場持續回補，期貨多單維持高檔，就 均線架構來看，目前短、中、長期均線維持多頭排列，週二指數拉回仍守穩在 5 日線之上，因此， 近期大盤整體而言預期仍可以維持高檔震盪走勢。