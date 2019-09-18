複雜行駛環境加持　上海成陸首允許自動駕駛車載客測試城市

▲上海市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

上海成為大陸首個允許自動駕駛汽車載客測試的城市，其中上汽（SAIC）、德國寶馬（BMW），以及網約車公司滴滴出行（Didi Chuxing）獲得首批智慧網聯汽車示範應用牌照。隨著這類汽車示範應用牌照的頒發，被業內人士視為相關產業從技術成熟向市場化、商業化跨出一步。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，這對希望對該技術在中國大陸進行商業化利用的企業來說，是一個的積極跡象，諮詢公司Sino Auto Insights的塗樂指出，由於上海市的規模和複雜行駛環境，允許自動駕駛汽車載客上路是一件「大事」。

《新華社》17日報導，上海市智能網聯汽車創新中心、上海淞泓智能汽車科技有限公司總經理李霖強調，在現行的法律法規要求下，示範應用仍然屬於測試性質，不能涉及商業化運營。

上汽（SAIC）、德國寶馬（BMW），以及網約車公司滴滴出行（Didi Chuxing）成為首批三家獲得智能網聯汽車示範應用牌照的企業，它們被認為分別代表著自主品牌、跨國企業和出行科技公司在業內的領先水平，三家企業將根據各自情況，完成準備工作後開展示範應用測試，示範應用首次周期不超過6個月。

報導指出，從北京、上海、廣州到福建平潭縣、浙江德清縣，目前，已有約20個地區發放超過200張智能網聯汽車開放道路測試牌照。

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