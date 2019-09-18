華聞快遞／1至8月福建進出口8614.9億元　比去年同期增長5.6%

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》1至8月福建進出口8614.9億元 比去年同期增長5.6%

據廈門海關統計，1至8月福建省外貿進出口8614.9億元（人民幣，下同），比去年同期增長5.6%；其中，出口5478.3億元，同比增長10.1%，進口3136.6億元，同比下降1.6%，東盟、歐盟和美國是福建省的主要貿易夥伴。（福建日報）

《四川》前8月四川全省規模以上工業增加值同比增8.1%

總體來看，行業增長面進一步擴大，主要工業產品產量穩定增長，四川全省工業經濟保持平穩運行。分行業看，41個大類行業中，37個行業增加值保持增長。其中，石油和天然氣開採業同比增長20.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業，化學原料和化學製品製造業繼續保持兩位數增長。（四川日報）

《海南》前8個月海南省新增市場主體13.8萬戶

據統計，截至今年8月底，海南全省市場主體84.4萬戶。其中，企業28.9萬戶，佔全省市場主體總量的34.2%（私營企業23.8萬戶，佔企業總量的82.4%，外資企業0.32萬戶，占企業總量的1.11%）；個體戶55.5萬戶，佔全省市場主體總量的65.8%。（海南日報）

▲海南省。（圖／CFP）

《廣西》廣西邀全球投資者搶佔中國（廣西）自貿區建設紅利

中國（廣西）自貿試驗區面向全球投資合作洽談會17日在南寧舉行，楊晉柏力邀全球投資者到廣西興業。他介紹，今年8月26日，國務院批準設立廣西自貿試驗區，這是中國首次在沿邊地區佈局的自貿試驗區，也是唯一一個陸海統籌的自貿試驗區，為外來企業投資帶來了新的政策紅利和巨大商機。（中新社）

《浙江》樞紐經濟打開城市發展新空間

9月17日下午，杭州西站樞紐暨湖杭鐵路工程開工，這些年新建的高鐵線路，基本以杭州東站為核心，向四周輻射，杭州已成為浙江乃至長三角南翼的重要鐵路樞紐。（浙江日報）

《江蘇》江蘇省出台「氫汽車」產業發展規劃

根據相關規劃，目標到2025年，基本建立完整的氫燃料電池汽車產業體系，力爭江蘇全省整車產量突破1萬輛，建設加氫站50座以上，基本形成佈局合理的加氫網路，產業整體技術水平與國際同步，成為大陸氫燃料電池汽車發展的重要創新策源地。（新華日報）

《陝西》陝西省1至8月實際利用外資51.79億美元

2019年1至8月，陝西全省實際利用外資51.79億美元，較去年同期增長95.36%。其中，陝西省實際利用外資主要由西安市支撐，西安1至8月實際利用外資46.76億美元，佔全省比重的90.29%。（西安日報）

《北京》北京22家大數據企業入選大陸全國50強

隨著移動網際網路、物聯網、雲計算產業的深入發展，2019年大數據體量呈現爆發式增長態勢。2018年大陸大數據產業規模突破6000億元；隨著大數據在各行業的融合應用不斷深化，預計2019年中國大數據市場產值將達到8080億元。（北京日報）

▼大數據示意圖。（圖／視覺中國）