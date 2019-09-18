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南韓今正式將日本踢出白名單！　出口戰略商品「審核多等10天」

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日韓關係不見好轉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓緊張，貿易戰至今不見緩和跡象。南韓8月底正式遭日本踢出貿易優惠待遇國，除向世界貿易組織（WTO）提出申訴，將日本自貿易白名單中剔除的《戰略物資進出口告示部分修正案》18日午夜0時（台灣時間17日晚間11時）也正式施行。

日本7月對南韓祭出3項半導體原料出口限制，8月初更通過將南韓從貿易優惠待遇國中剔除，同月28日正式生效。為反擊日方，南韓8月中發布《戰略物資進出口告示修正案》行政預告，20天內公開徵求民眾意見，也表示願意在此期間與日方進行交涉，但日本多次表明無意對話。

綜合韓媒報導，修正案將戰略物資出口地區分類由既有的甲乙2類細分為甲1、甲2及乙共3類，同時訂下新設的甲2類國家進出口規定。原先被劃分為甲類的29國即南韓貿易白名單國家，皆有加入國際4大多邊出口控制機制。此次修正案中，剔除日本後的28個甲類國家成為甲1類。

日本今起成為南韓甲2分類中唯一一國，但未來就算是加入4大機制的甲1類國家，若頻頻出現違規狀況，也可能被降等成為甲2。甲2類國家受到的進出口限制力道基本上與乙類國家相同，唯不需繳交部分個別申報文件及豁免戰略物資仲介貿易審查。

《韓聯社》指出，即日起韓企欲向日本出口非敏感品項戰略物資時，申報與審批流程約需15天，遠遠超過此前的5天。此外，單項商品不僅需逐一申請審批，企業需繳交的文件也由原先的3份增至5份。

►南韓月中正式將日本踢出貿易白名單！　日表明：無意協商
►南韓出口白名單移除日本　韓聯社：最快下周正式公布

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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