答應操盤大選？趙少康要郭台銘做到「兩件事」　再找我當競選總幹事

▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退選後，外界不斷揣測內幕，甚至有報導指出，郭台銘要找資深媒體人趙少康擔任競選總幹事，操盤2020總統選戰。對此，趙少康17日晚間在節目中還原事實，更直接告訴郭台銘，若要贏得選舉必須要做到兩件事。

在郭台銘16日宣布退選前，曾找國民黨副主席郝龍斌、趙少康私下聚會請益，希望能幫他分析選或不選的利弊。

趙少康就表示，其實郭台銘有拜託幾個好朋友勸我做競選總幹事，而郝龍斌當時就跟郭台銘說「你用無黨參選，趙怎麼會同意呢？」趙少康也說，當時郭台銘的心裡其實很矛盾，他很誠懇的問我「我希望你能替我操盤。」

趙少康就跟郭台銘分析，如果要贏的選戰有兩個條件，「第一就是要郭柯配，不是合，他拱你出來選派一個蔡壁如這算什麼，叫什麼合作，一定要郭柯配，這樣柯粉的票才會進來。」

趙少康也說，要贏真的不容易，更舉例過去藍綠對決選舉謝長廷對上那麼強馬英九，還可以拿到41％，蔡英文有可能拿少於40％嗎？就算蔡拿40％，郭跟柯分60％，「那你有把握拿41％韓拿19％嗎？很難嘛，韓就算在怎麼崩盤也不會只拿19％，這樣你怎麼贏？」

聽完分析後，郭台銘就懂了，因此，趙少康再次提醒郭董，「要我操盤，第一郭柯配，第二連署100萬人再來找我。」

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

►郭台銘深深一鞠躬：2020我不願參與政治鬧劇

►影／郝龍斌6度勸退郭台銘？ 劉宥彤：沒有這麼了不起的影響力

►幕後／連民進黨都來勸「不要選」 郭台銘自認捲入一場政治鬧劇

更多熱門新聞...

►郭台銘不選 柯文哲確定不領表：早一個月講我還可以準備

►郭台銘退選隔日會面王金平 王：不錯愕、我充分尊重

►郭台銘不選總統！韓國瑜嘆「他受很多委屈」：希望能合作

►「即日起，我退出老化黨。」