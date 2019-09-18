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南韓今爆第2例非洲豬瘟疫情！　京畿道近北韓地區接連淪陷

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▲▼南韓非洲豬瘟疫情擴散。（圖／路透）

▲ 當局派出防疫小組展開消毒工作。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道坡州市與北韓接壤，17日爆出國內首例非洲豬瘟（ASF）疫情，政府立即下達家畜禁運令，撲殺3950頭豬，但鄰近的漣川郡18日也確定淪陷，使南韓全國確診非洲豬瘟病例增至2例，也引起各界憂慮，疫情恐怕已經擴散到整個京畿道北部地區。

《韓聯社》報導，南韓農林畜產食品部18日宣布，針對漣川郡一家養豬場疑似感染非洲豬瘟的豬隻進行採樣檢查，結果呈陽性。這家養豬場位在漣川郡百鶴面，共飼養4700頭豬。業者17日發現其中一頭母豬暴斃，下午2時通報京畿道畜產防疫當局。農食品部採樣分析後，18日上午7時（台灣時間上午6時）確定漣川郡淪陷。

▲▼南韓爆發非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 北韓5月爆出第一起病例；隨著南韓坡州及漣川淪陷，附近4個行政區也被列入重點管理地區。（圖／翻攝自Google Maps）

農食品部17日接獲業者通報後，緊急對爆出疫情的農家人口、家畜及車輛下達禁止進出的限制，也派出防疫小組進行消毒。政府指定包括坡州及漣川在內的京畿道北部6個市及郡為重點管理地區，集中進行防疫工作，也將對漣川郡爆發疫情的農場進行緊急撲殺作業。

農食品部次長李在彧今天表示，指定淪陷的坡州、漣川及鄰近的抱川市、東豆川市、金浦市與鐵原郡共6個京畿道北部的行政區為非洲豬瘟重點管理區域。為避免疫情蔓延至此區域以外，將出動所有消毒車，也供應大量生石灰，灑在畜舍周圍。

►南韓撲殺3950頭豬！下令全國家畜禁運防堵非州豬瘟擴散　展開疫源分析

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