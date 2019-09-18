黔台經貿懇談會聚焦「台灣故事」　王文淵籲台企體驗貴州

記者劉亭、馬叔安／貴陽—台北報導

2019年「貴州．台灣經貿交流合作懇談會」18日上午於貴州省會貴陽開幕，台灣工業總會理事長王文淵、國台辦副主任龍明彪都出席活動。王文淵強調貴州近年來在大數據、大健康方面的發展，鼓勵台灣企業來體驗。龍明彪則指出，兩岸經濟合作面臨新的挑戰，應該對其正確地看待。

王文淵指出，很高興受邀參加這次懇談會，他代表工業總會表達熱烈的祝福，工業總會和貴州已經是非常熟悉的老朋友，通過這次懇談會，可以探討未來如何進一步結合彼此優勢，彼此分工合作，為兩地企業帶來新的發展，近年貴州發展大數據、大健康的產業，吸引許多台商到此投資，鼓勵台灣企業到此體驗。

▲台灣工業總會理事長、台塑企業總裁王文淵指出。（圖／記者劉亭攝）

龍明彪表示，兩岸經濟合作面臨一些新的挑戰，兩岸同胞，尤其是台灣工商界的朋友，應該正確地看待這些挑戰，對兩岸經濟合作發展大勢，和台資企業在大陸發展前景充滿信心。

▲國台辦副主任龍明彪。（圖／記者劉亭攝）

2019年「貴州．台灣經貿交流合作懇談會」以「深化合作、融合發展」為主題，於9月17日至20日在貴州貴陽、遵義、安順市、黔東南、黔南和黔西南6個地方舉行。活動由大陸國台辦以及貴州省人民政府舉辦，台灣方面則有大陸全國台企聯、海峽兩岸經貿交流協會台灣工業總會等團體組團與會。

▲黔台會貴州台灣經貿交流合作懇談會現場。（圖／記者劉亭攝）

該懇談會自2013年至今，已經舉辦了6屆，本屆除了有黔台兩地在金融服務創新、大健康產業、民宿文化和康養產業方面的合作對接會，也安排兩岸媒體聚焦「貴洲的台灣故事」主題，報導黔台兩地合作交流的故事。