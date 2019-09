媽誤傳逾百「憤怒emoji」！　焦慮症女兒陷憂鬱…心臟衰竭亡

▲莎賓娜看見媽媽傳了上百個憤怒表情符號,陷入低落。(示意圖/翻攝自Pakutas)

記者吳美依/綜合外電報導

來自英國馬格斯菲特(Macclesfield)的安琪拉(Angela Miah)看見女兒莎賓娜(Shabina Miah)在臉書上分享馬戲團影片,想要按讚,iPad卻出了問題,反而傳送出一連串「憤怒」表情符號。她試圖解釋,2人卻大吵一架,隔天再到女兒家中查看時,莎賓娜已因鬱血性心臟衰竭(Congestive Cardiac Failure)死亡。

