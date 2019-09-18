媽誤傳逾百「憤怒emoji」！　焦慮症女兒陷憂鬱…心臟衰竭亡

▲莎賓娜看見媽媽傳了上百個憤怒表情符號，陷入低落。（示意圖／翻攝自Pakutas）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國馬格斯菲特（Macclesfield）的安琪拉（Angela Miah）看見女兒莎賓娜（Shabina Miah）在臉書上分享馬戲團影片，想要按讚，iPad卻出了問題，反而傳送出一連串「憤怒」表情符號。她試圖解釋，2人卻大吵一架，隔天再到女兒家中查看時，莎賓娜已因鬱血性心臟衰竭（Congestive Cardiac Failure）死亡。

Heartbreak as woman dies after mum sent her hundreds of angry emojis on Facebook https://t.co/2xFLI4NsBr — Daily Star (@Daily_Star) September 17, 2019

安琪拉出庭時表示，2月某天看到女兒觀賞馬戲團表演的影片，按讚時卻跑出「憤怒」表情符號，「我再按一次，但它不動就是不動，接下來又跑出好幾百張憤怒的臉，莎賓娜就誤會了。」

安琪拉發現女兒不接電話、不回簡訊甚至封鎖她，只好親自上門說明，母女倆卻更加激烈地爭執，不歡而散，「我想讓她冷靜下來，所以先離開了，想著明天再好好談一談。」

安琪拉隔天上班仍掛念這件事，打電話給莎賓娜同居人盧克（Luke Tomlinson）確認，甚至要求遠在澳洲的另一個女兒聯繫，可是莎賓娜始終不接電話，社群媒體也甚至沒有顯示上線。她著急地衝到女兒家，一踏進靜悄悄的屋內，立刻發現不對勁，「我當時非常歇斯底里，因為我知道她已經走了。電話中的緊急救護人員叫我做CPR，可是我知道已經太遲了。」

根據驗屍報告，33歲的莎賓娜死前幾個小時服用了古柯鹼，可是「沒有證據顯示服藥過量。」因此，助理法醫沃爾班克（Michael Wallbank）把死因紀錄為「與毒品相關」。

▲安琪拉指出，女兒生前最後2周心理狀態非常糟糕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

安琪拉指出，女兒1月精神狀況驟變，生前最後2周，心理狀態更是「非常非常糟糕」，「她時常出門，感覺跟我不再親近。我試圖談一談，但她狀況不太好，我強迫她開始再一次服用抗抑鬱藥物。」這一名悲傷的母親說，「莎賓娜看起來總是非常困惑，彷彿身處在很黑暗的地方。」

綜合《太陽報》、《都會報》，調查顯示，莎賓娜是一名調酒師，曾因糖尿病、抑鬱症和焦慮，二度服用胰島素過量。她的前男友、同居人盧克出席聽證會時表示，當天早上7點多去遛狗時，「莎賓娜趴在床上哭泣，情緒非常低落、困惑，我以為與其他男人有關。她不是我認識的那個人。」

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