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以色列大選「2黨都獲32席」難分勝負！　可能共組聯合政府

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▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表態，願組聯合政府。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

根據以色列公共廣播公司（Kan）的非官方消息，這一次選舉難分勝負，現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的聯合黨（Likud Party）與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）帶領的藍白聯盟（Blue and White），在國會中各自獲得32席位，沒有任何一方贏得多數。2人在18日先後宣布，願意組成聯合政府。

官方於當地時間早上9點宣布，已清點42％選票，其中聯盟黨贏得28％，藍白聯盟贏得27％。但是，以色列公共廣播公司取得選舉委員會內部消息，計票進度已經完成90％，兩政黨在國會中分別取得32席，目前正在重新計票當中。

 ▲▼「以色列是我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu）黨魁李柏曼（Avigdor Lieberman）（圖／路透）

▲「以色列是我們的家園」成為關鍵，圖為黨魁李柏曼（Avigdor Lieberman）。（圖／路透）

以色列國會共有120席次，如今兩黨都沒有贏得過半的61席，因此第三大黨「以色列是我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu）掌握關鍵的權力平衡角色。其黨魁李柏曼（Avigdor Lieberman）強調，他只會支持聯盟黨與藍白聯盟合作組成的政府。

《耶路撒冷時報》指出，儘管外界聲浪大多反對，納坦雅胡18日仍在演講中表示，將要建立聯合政府，「所有聯合黨的合作夥伴都想要向前邁進，建立一個強大的政府，不允許危險的反猶太主義的政府。我們將會團結，一起面對黨和國家前方的任務與難關。」

▲以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）帶領藍白聯盟（Blue and White），在特拉維夫市（Tel Aviv）發表演講。（圖／路透）

▲甘茨在特拉維夫市（Tel Aviv）發表演講時表示，願意與聯盟黨合作。（圖／路透）

在此稍早之前，甘茨也在特拉維夫市（Tel Aviv）發表演講，呼籲與聯盟黨團結，但卻排除了總理本人，「我們將會採取行動，建立一個廣泛、團結的政府，表達人民的意願。」他也透露，仍然希望等待最後的官方結果出爐。

BBC報導，納坦雅胡是以色列任期最長的領導人，目前正在角逐第5任首相寶座，他承諾，如果再一次執政，將會併吞約旦河西岸占領區的猶太人定居區域和其他土地。巴勒斯坦人警告，此舉將會扼殺所有和平的希望，

甘茨是以色列前參謀總長，他所領導的藍白聯盟（Blue and White）不主張任何形式的併吞，對於巴勒斯坦建國的議題立場不清楚。

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