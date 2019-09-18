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塔利班：若川普想重啟談判「大門隨時敞開」　但對阿富汗政府不會停火

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▲塔利班首席談判代表斯坦尼扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班首席談判代表斯坦尼扎伊說，非常歡迎美國重啟和平會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

塔利班首席談判代表斯坦尼扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）表示，如果川普想要重啟談判，「大門隨時敞開」，一旦簽署協議，就會立刻停火，但是對於阿富汗政府絕對不會輕易妥協。阿富汗國家安全顧問莫西（Hamdullah Mohib）對此表示，唯一的和平途徑，就是與政府談判，稱這一種「威嚇策略」絕對不會奏效。

BBC報導，斯坦尼扎伊說，如果川普未來想要重啟和平談判，塔利班的「大門隨時敞開」，協商仍是「阿富汗和平的唯一途徑。」他也保證，一旦協議簽署、生效，就會對外國軍隊休戰，但是「停火」不存在於他們和阿富汗政府之間。

▲塔利班首席談判代表斯坦尼扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯坦尼扎伊強調，即使和美國達成協商，也不會對阿富汗政府停火。（圖／達志影像／美聯社）

美國先前譴責塔利班在和平會談期間仍然發動攻擊，斯坦尼扎伊對此表示，沒有做錯任何事情，「他們聲稱殺了上千名塔利班成員，與此同時，如果有一名（美國）士兵被殺，就不應該做出那種反應，因為雙方都沒有停火。」他強調願意重啟對談，期待美國「重新想想他們對於協商的決定。」

斯坦尼扎伊在訪問中也透露，阿富汗內部的會議可能於23日展開，如果成功達成協商，將會進一步討論更廣泛範圍的停火。他也證實，塔利班已尋求俄羅斯、中國協助談判。

▲▼阿富汗國家安全顧問莫西（Hamdullah Mohib）（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗國家安全顧問莫西（左）。（圖／達志影像／美聯社）

莫西對此表示，「看到阿富汗和平的唯一途徑，就是與阿富汗政府談判」，強調塔利班的「恐嚇策略」不會成功。

川普7日在推特報料，原訂8日與塔利班高階領導人於戴維營（David Camp）進行秘密和平會談，但獲悉對方發動汽車爆炸案，奪走一名美國士兵在內的12條無辜性命，立即取消協商，9日再一次表示，和平會談已經「死透了」，譴責塔利班只為取得「談判優勢」殺害無辜性命。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關圖文報導】

►美國大兵被炸死！　川普取消「塔利班秘密和平會談」回應恐攻

►川普：塔利班和平會談「死透了」！　美國比過去10年更猛烈打擊敵人
 

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