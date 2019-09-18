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左右2女傳衛生棉救急！天兵一幕笑噴7千人　她默默幫遞「秒變靈異事件」

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▲上廁所,腹痛,便秘,肚子痛。（圖／記者黃克翔攝）

▲上廁所發現月經突然來了，手邊又沒有衛生棉真的很麻煩。（圖／記者黃克翔攝）

記者張嘉晏／綜合報導

身上沒有衛生棉，大姨媽又剛好來訪，這時廁所如果有朋友救急就太幸運了。一名女網友在女廁上廁所時，聽到左右2間的女生要傳遞衛生棉，下秒有趣一幕也讓網友笑炸，直呼2人實在是太天兵了！

「日子過的平淡，今天總算遇到稍微有趣的事。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示自己日前在百貨公司上廁所時，剛好來了2名女性，分別進了她左邊和右邊的廁間。

請繼續往下閱讀...

這時候，原PO右邊的女生突然表示自己月經來了，2人便展開以下對話：

左女：我有衛生棉，那你有帶嗎？
右女：我沒帶。
左女：那我拿給你，你在隔壁嗎？
右女：對對...我在你隔壁。

原PO接著就看到廁間底下的空隙傳來一片衛生棉，原來這2名女子根本忘記中間還夾了一名陌生人；她雖然一陣尷尬，但也默默幫她們傳了過去。

▲▼ 廁所傳衛生棉 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO左邊的女生熱心傳遞衛生棉 。（示意圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO為了上網分享這件趣事，事後還請朋友進來廁所拍了示意圖，貼文至今也吸引了7千多名網友按讚。網友們紛紛笑噴表示，「你人真好」、「好天兵喔」、「女廁處處有溫情」、「請問是金衛生棉還是銀衛生棉」、「哈哈哈快笑死」、「一起進還不知道是不是隔壁，笑死」。

此外，還有網友笑說，如果原PO先上完廁所出去了，這2位女生出來應該會嚇傻，秒變都市傳說，「等這2位小姐意會過來時，會不會變靈異事件」、「然後看到妳這間是空的會嚇死」。

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