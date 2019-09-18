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邱柏昶曾為孫燕姿知名歌手拍MV　 為屏東故鄉拍設計展影片

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▲新銳導演邱柏昶，為今年台灣設計展拍攝宣傳影片。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新銳導演邱柏昶，為今年台灣設計展拍攝宣傳影片。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

老家在屏東的新銳導演邱柏昶，曾為孫燕姿、艾怡良、徐佳瑩等多位金曲歌后MV掌鏡，為今年台灣設計展拍攝宣傳影片，影片中的特效手法，與英國的影像創作者Duncan Evans跨國合作，讓大家看見屏東的設計創意。

邱柏昶說，這支影片的創作概念來自於設計展的「超級南」精神，他認為，在生活中同樣的事物每個人看見的卻不一樣，而「超級南」如同設計者的精神，運用敏銳的觀察力和豐富的想像力，去發現與解決生活中的問題，並重新賦予事物新的定義、創造新的價值。

影片在社群網路公開宣傳後，其中的視覺傳達引發不少好奇；邱柏昶表示，拍攝場景選擇設計展場域之一的屏東菸葉廠，塑造現實世界中人活在當下的屏東，而畫中世界則是屏東未來的願景，畫外人就好比一位設計者，他運用靈機一動和豐富的想像力，將兩者世界連結並帶出屏東設計展的精神以及設計在地化的概念。

1990年出生鎮次的邱柏昶，畢業於台北藝術大學戲劇系導演組，科班出身的他，自己創業成立鳥兒映像製作公司擔任監製、導演，主要接拍電視網路廣告、紀錄片、歌手MV，曾拍攝許多知名藝人像是鄧紫琪、孫燕姿等人MV。

第一次為故鄉拍攝影片，是他自導自演，影片視覺特效特別與英國影像創作者 Duncan Evans合作。他說:｢很開心有機會為屏東出一點力，謝謝縣府願意給我這麼大的空間創作!」
影片連結https://www.youtube.com/watch?v=cKEGxkyAGrY

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