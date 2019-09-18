邊吃邊看戲！國寶級辦桌+台味歌舞劇免費巡演　楊烈擔當總舖師



▲《十二碗菜歌》讓觀眾邊吃邊看戲！楊烈（右）主演總舖師，與蔡昌憲（左）飾演父子。（圖／兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

邁入第5年的兩廳院「藝術出走」公益巡演，今年推出新作品《十二碗菜歌》，由楊烈、蔡昌憲領銜主演，打造「台味歌舞劇」結合「台式辦桌菜」的新表演形式，還邀請到人稱「阿燦師」的國寶級辦桌師傅林明燦老師擔任顧問，讓演員和觀眾一起編演戲、看戲、跳舞、吃菜喝湯、湊熱鬧。



▲《十二碗菜歌》邀請人稱「阿燦師」的國寶級辦桌師傅林明燦老師擔任顧問。

2019年兩廳院「藝術出走」作品《十二碗菜歌》，由兩廳院駐館藝術家樊宗錡擔任編導，突破過去以貨櫃車巡演的出走傳統，首度挑戰讓演員、部分觀眾齊聚舞台上，開啟所有人同時唱歌、跳舞、演戲，又吃菜、喝湯、湊熱鬧的觀戲途徑，為的就是要讓大家再度回到熟悉的空地來，認識底蘊豐厚的台菜文化，重溫肩並肩納涼看戲的親密感。

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「藝術出走」藉由每年推出的劇作主題，喚醒民眾對台灣特有文化的記憶與傳承，如：阿章師裡早年的廣播劇、阿香裡的郵政情懷、菲林的台語片盛況，以及今年的「台式辦桌」，推廣台灣特有文化展現多元應用。

而「在地培力」的部分，今年除了延續去年大受好評、以劇本內容融入樂齡課程的表演工作坊之外，更邀請各地縣市政府文化局成為共製夥伴，資深劇場製作人吳季娟擔任演出製作。





此次飾演總鋪師的本土巨星楊烈，在初次拿到劇本時便對這樣的設計甚感驚喜，直呼這大概是從來沒有人做過的巧妙安排。在《十二碗菜歌》中楊烈將親身出演重量級靈魂角色，詮釋嚴肅寡言卻溫柔敦厚的總鋪師，與飾演兒子的蔡昌憲有多場張力十足的對手戲，聯手演繹一對不擅表達關愛，又無法忽視彼此的父子，將兩人對家庭、對台菜的愛表現得絲絲入扣。

說起兩人的合作，楊烈表示這不是他們第一次合作，之前便有一起演過戲，楊烈覺得蔡昌憲反應相當機伶；而蔡昌憲則不斷稱讚烈哥的演技絲絲入扣，兩人再度同台飾演父子角色，彼此都相當期待這場演出。

演出中除了多個精采的場景，編導樊宗錡更倚重楊烈與蔡昌憲的好歌喉，於劇情中適時安排多首鄉親們都能琅琅上口的國台日語老歌，要讓寶刀未老的楊烈和近年大受師奶青睞的蔡昌憲整晚唱不停，滿足忠實粉絲期待。

《十二碗菜歌》以「台式辦桌菜」為創作核心，邀請到人稱「阿燦師」的國寶級辦桌師傅林明燦老師擔任顧問。阿燦師是總舖師世家第三代傳人，其父為享有「台灣辦桌祖師爺」美譽的林添盛，他的辦桌資歷逾40年，至少掌廚兩萬場宴席，早將數百道古早台菜燒得爐火純青，以數十載淬煉下的一身絕技，再現傳統滋味給年輕世代，讓「吃」的幸福感迴盪飄香在你我齒頰中。

舞台上所安排的每一道菜，都飽含每個生命階段的隱喻，故事描述總鋪師世家既深沉又鮮活的父子情，同時探討食物記憶的保存與消逝，當台上端出一道道熟悉的大菜，台下觀眾也重新經歷一次滿月、結婚、歸寧、開市、入厝等人生重要時刻。

阿燦師不僅擔任這次演出顧問，編導樊宗錡更設計橋段讓阿燦師上台參與演出，不僅幕後辦桌，更首次現身台前一同演戲，傳達作為一名總鋪師的內在心聲。

兩廳院藝術出走公益巡演從2015年舉辦至今，將表演藝術結合公益行動，年年從台北出發、全台巡演，繼2015年《阿章師の拉哩歐》、2016年《阿香的繪葉書》及2017至2018年《菲林の映画光年》，藝術出走已跨越13縣市，累計共21場演出，吸引超過3萬名觀眾。

《十二碗菜歌》即將自11月2日展開全國巡演，一路在台中大里、台南麻豆、嘉義義竹、宜蘭等地巡迴演出，締造前所未有的新辦桌體驗。巡迴演出前，主創製作團隊更將舉辦多場創作與製作講座，透過與在地演藝團隊、觀眾分享，讓藝術出走達到不僅演出出走，而是讓更多創作者深入各縣市進行交流。

►「即日起，我退出老化黨。」

2019兩廳院藝術出走《十二碗菜歌》

免費入場

導演｜樊宗錡

領銜主演｜楊 烈、蔡昌憲

11/02 (六) 19:30 台中大里區國光里活動中心圓形廣場

11/09 (六) 19:30 宜蘭中興文化創意園區

11/17 (日) 19:30 台南麻豆代天府

11/30 (六) 19:00 嘉義義竹慈化寺