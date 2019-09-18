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沾黏屎尿粒子、細菌比馬桶多80倍　美牙刷檢測研究結果超嚇人

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▲ 牙刷含有的細菌比馬桶還要多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

過去有項調查曾指出，廁所內細菌最多的地方不是馬桶，而是我們每天早晚都會接觸到的牙刷，以用了3周的牙刷為例，其中所含的細菌量竟然就比馬桶還要多出80倍。最近美國電視節目「Inside Edition」也進行了一項實驗，找來3組受測者，對他們所使用的牙刷進行檢測，分析結果令他們都感到相當驚訝。

根據「Inside Edition」網站報導，他們分別找來有著潔白牙齒的模特兒瑪莉莎（Marisa Hunter）、一天習慣刷3次牙的珊娜（Shanna Marie），以及對牙刷清潔有一套的萊拉(Lara Alcantara）和她的2個女兒。接著透過儀器來檢測這些女性日常使用的牙刷裡頭，到底都藏了多少的細菌。

▲ 牙刷最好每三個月定期更換。（圖／Pixabay）

結果顯示，瑪莉莎的牙刷上測出了酵母菌還有一種真菌，至於她未婚夫的牙刷上則測出包括大腸桿菌在內的3種細菌。這令瑪莉莎忍不住捂嘴驚呼，「我的天啊！聽完之後，我覺得我再也不敢親他了！」。

而每天勤刷牙三次的珊娜，牙刷上竟然也被檢測出含有大腸桿菌在內的4種細菌。專家分析，因為珊娜放置牙刷的地方距離馬桶非常近，通常馬桶沖水後，噴發半徑可達1.8到2.5公尺，導致尿液、糞便中的粒子沾到附近的物品上方。這讓珊娜聽完不可思議的喊到「好噁心！這樣就像是大便細菌一樣！」

至於萊拉母女3人，他們的牙刷上乾乾淨淨，沒有檢測到任何細菌增生，讓他們相當滿意。他們向記者透露，之所以能保持牙刷乾淨，是因為長期以來遵守了「3大原則」。

首先，上完廁所後，在準備沖水之前，都會先將馬桶蓋蓋上，避免尿液、糞便的粒子濺到牙刷等用品上。其次，等到牙刷晾乾了之後，再套上套子，以防止溫暖潮濕的刷毛最後變成細菌增生的溫床。最後，定期更換牙刷，畢竟舊牙刷清潔力下降，藏匿的細菌量多，還可能傷害到牙齦，因此最好每3個月就換一次。

 

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