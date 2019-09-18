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社會 社會焦點 保障人權

割下5串香蕉代價18萬！　一根菸蒂讓抓鱉男「無罪→關半年」

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記者黃翊婷／綜合報導

屏東52歲的蔡姓男子2017年3月間涉嫌持刀具闖入黃姓男子經營的香蕉園，割下5串香蕉後帶走其中4串，事後他辯稱自己只是去香蕉園附近抓龜、鱉，一審獲判無罪。全案上訴至二審，高雄高分院合議庭認為，現場拾獲的菸蒂驗出蔡男的DNA，加上他先前曾偷竊香蕉被判刑，此案雖然沒有直接證據，仍裁定撤銷原判，依攜帶凶器竊盜罪判他6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

▲生香蕉,綠皮香蕉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蔡男割下5串香蕉，拿走4串後把剩下1串還沒成熟的丟在地上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，蔡男2017年3月30日清晨6時30分左右，手持刀具前往黃男的香蕉園，並割下價值約5000元新台幣的5串香蕉，由於其中1串尚未飽滿成熟，最後只拿走4串快閃離去。後來黃男前往巡視香蕉園，發現有1串香蕉被丟在地上，驚覺可能遭竊，急忙向警方報案；他強調，香蕉是還在樹上就被偷採走的，「如果沒有用刀割，是割不斷的，不可能用手拔下來。」

警方到場後在香蕉園裡發現可疑的菸蒂，帶回檢驗殘留的唾液，再進一步比對DNA，這才鎖定蔡男涉嫌重大。不過，蔡男到案後矢口否認偷竊，他辯稱，自己當天的確有進到香蕉園裡，但目的是要看那個地方適不適合放網子，「我放網子是要抓龜、鱉，我要去現場看看是不是有龜、鱉出現的跡象。」

▲▼ 香菸,菸蒂。（圖／免費圖庫pixabay）

▲警方從現場的菸蒂找到竊賊。

然而，蔡男一審雖然獲判無罪，但二審高雄高分院合議庭認為，香蕉園前後皆有排水溝，菸蒂遺留的地點距離兩條水溝約93公尺、23.5公尺，如果他真的是要去抓龜、鱉，實在沒有必要深入果園達93公尺，再者，案發前3天警員剛好前往附近勘查，水溝是呈現乾涸的狀態，根本不可能有龜、鱉可抓。

合議庭進一步指出，蔡男同年5月間分別犯下兩起竊案被判刑定讞，竊取的物品都是香蕉，地點也都是在屏東縣潮州鎮，顯然有地緣關係，雖然整起案件並沒有直接證據，仍可以認定是他偷走那4串香蕉，最後依攜帶凶器竊盜罪判他6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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