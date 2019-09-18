港府形象掃地林鄭月娥急修補！8公關公司拒絕「滅火」：時機不對

▲林鄭邀公關公司修補香港形象。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

路透社日前公開香港特首林鄭月娥早前與商界閉門會面的錄音，其中透露港府曾邀8間全球性的公關公司協助重啟宣傳工作，但沒有公司答應。林鄭月娥17日會見記者時表示，有關的公司認為現時展開公關工作的時機不對。有獲邀的公關公司代表則形容，港府是試圖在「街頭仍在燃燒之際」搞公關。

據《香港01》報導，林鄭月娥表示，港府確有意接觸一些國際公關公司徵求意見，但那些公司認為，香港仍然處於某種社會不穩和風波之中，現時啟動重建聲譽的行動時機不對。

根據公關業界期刊《霍姆斯報告》（The Holmes Report）的內容指出，港府在這次招標中徵求，公司可以協助當局進行現今「香港海外形象的初步評估」，針對「關鍵海外市場對香港的負面觀感」提出改善建議，強調香港與區內其他城市的優勢，也加強宣傳「一國兩制」的成功。

根據路透社的錄音內容，林鄭月娥在早前的會面中談及處理反修例示威所存在的困難，特別是應付媒體。她透露，曾邀8間全球性的公關公司，協助重啟宣傳特區工作，但被其中4間公司以「憂慮現時協助特區政府會令聲譽受損」馬上拒絕，另有兩間其後婉拒邀請，結果只能約見餘下兩間公司聽取意見，但最終認為有關建議要在修例風波過後才更有關聯。

此外，林鄭月娥又提到宣傳工作是港府最薄弱一環，稱若能渡過這場危機，必須展開改革，為繼任人營造更好的環境。

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