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郭台銘不選「4大理由」曝光！　不滿藍營鄉愿又沒擔當…只好讓果凍失望

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▲▼郭董不選了。（圖／鏡週刊提供）

▲郭台銘從一開始打算「參選不退黨」，到最後成了「退黨不參選」，背後4大原因曝光。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘選在16日深夜11點宣布不參選2020總統，稱「對不起，我讓你們失望了！」投下震撼彈。17日一整天，郭台銘不選總統的理由不斷傳出，有人宣稱是勸退有功，也有人說是郭柯配不成，但據本刊調查，原本打算「參選不退黨」的郭董，最後選擇了「退黨不參選」，有四大理由。

就在各界傳出各種郭董不選傳聞的同時，本刊調查，郭台銘從一開始打算「參選不退黨」，到最後成了「退黨不參選」的四大理由分別是，第一，對藍營政治人物鄉愿又不願承擔的心態失望。第二，對選上總統後，他能否大破大立的執行政策。第三，極度厭惡台灣選舉抹黑的文化。最後則是考量母親與家人，才做出退黨不參選的選擇。

對於有媒體指稱，郭台銘因為找不到副手才決定不選，郭辦核心幕僚對本刊直言，早在2週前，郭董就已找到副手人選，也與對方談好，會在17日當天登記時對外公布，但這段時間發生了不少事，才讓郭董最終作出「退黨不參選」的決定。

其實，這段時間，郭陣營的內部民調，發現在三腳督的情況下，郭台銘的民調僅輸給總統蔡英文4％（郭29％、蔡33％），反觀韓國瑜只剩下23％，輸給蔡英文超過10％。甚至到後來，一對一的民調都發現韓國瑜對上蔡英文都不可為，一度讓郭台銘選意堅定，但是31位國民黨大老登報呼籲郭團結，郭董發現這些藍營的人，全都在替可能的敗選找台階下。「31位大老登報嘴上喊團結，背後其實都是告訴大家，自己曾經做過這件事，以後（韓國瑜）敗選就不用承擔責任，等於人人都想跳船，就讓郭董一個人去送死。」知情人士不客氣的說。

「郭董從來都沒有考慮過換瑜，郭董認為3人戰局對國民黨的贏面比較大，因為棄保是最後才會發生的事，選都還沒選，怎麼會知道結果，應該要保留可能性，到最後要救國救民只剩下他一人，其他人全都用團結來指謫他，最後讓他執意退黨，也造成往不參選的路走。」該人士說。

熟知郭董個性的人也說，郭董常常跟主流作反，常會有另外的想法，就如同危機入市，選在所有人唱衰時買股票。這次郭董參與國民黨初選，到現在也就是看清楚了時下的政治人物都是替自己的成敗，以及下一局或者下一步著想，根本沒有承擔。「郭董絕對不是，因為被勸退，被摸頭才不選的。」

第二，這段時間，郭台銘找了許多人來討論政策，包括朱雲鵬、劉憶如，還有很多智庫客卿，大家都跟他提到，就算郭董選上了，包括立法院以及官僚系統，都會造成執行上的關卡，就算郭董想大破大立，也不是能夠一朝一夕改變的。「他是信守承諾的人」

第三，郭董是企業家，是個珍惜羽毛的人，從參與政治以來，就一連串的抹黑與抹紅，一般民眾都不求甚解，根本很難解釋的清楚，光一個鴻海欠銀行一兆的說法，明明在財經專業上就是很容易懂的事，卻花了很大力氣還是一堆人不願聽，甚至繼續亂講，讓郭董相當失望。

最後，郭董還是考慮母親與家人，有感於年邁的母親健康狀況不如從前，他希望騰出更多的時間陪伴老母。

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