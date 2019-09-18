「當外送員很可恥？」　他難過：日曬雨淋不偷不搶！連朋友都看不起我

▲「懶人經濟」正夯，圖為中午時分，外送員擠滿北一女校門口送餐。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名「foodpanda」外送員被朋友看不起，上網抒發心情。結果許多網友紛紛安慰，「身邊很多熊貓的重機車友，每個月薪水都8～10萬」、「蛤，我很謝謝你們欸，我真的是超級懶人。」

原PO今天（18日）在「爆廢公社二館」臉書社團發文，「當外送員很可恥嗎？我也是付出勞力、日曬雨淋，不偷不搶努力賺錢，怎麼有人一直看不起外送員？客戶就算了，重點連朋友都看不起我，我真的不知道要說什麼…」

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對此，許多網友留言加油打氣，「公司便當不好吃，又不能外出買飯，現在吃飯都是靠你們幫忙送，謝謝，辛苦了」、「管他看得起看不起你！外送員勤勞一點，月收入都屌打一堆人，只要你自己不瞧不起外送員就好」、「我反而很佩服外送人員，因為如果叫我這樣我也沒辦法！吹風曝曬下雨打雷還要閃三寶，你們辛苦了。」

▲▼北一女門口的「粉紅大軍」。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

其他人說，「真正的朋友不會酸你的」、「辛苦了喔，職業不分貴賤。」原PO後來留言，「謝謝大家的鼓勵，我每則留言都有看，讓我知道台灣還是充滿人情味，謝謝廢友們。」

美食外送平台競爭激烈，Uber Eats日前宣布，成立短短不到4年時間，已於全球多達500個城市裡，完成10億趟次的美食外送，且維持平均30分鐘送達的效能；其中，台灣為亞太區成長最快速的市場，過去1年內不僅合作餐廳翻倍，就連用戶、外送趟次也成長3倍之多。

另一美食外送平台foodpanda也分享台灣7年成果，包括2019年單周訂單總數超過前6年訂單總和、合作餐廳2倍成長，目前合作超過1萬家餐廳、用戶數成長20倍、訂單成長25倍等，外送版圖部分則已擴展至全台11縣市，服務時間更拉長至每日清晨5時半至凌晨2時。foodpanda表示，未來也將積極插旗其他縣市，直至完成「全台每一個店家都在平台上露出」的終極目標。

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