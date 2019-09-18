「扔單車撞機車」...釀2重傷昏迷！陸交警抓違規使出恐怖手段

實習記者羅明輝／綜合報導

廣東汕頭市警方日前在路口臨檢酒駕時，發現有一對騎機車未戴安全帽的男女經過。為了攔下2人，其中一名員警突然將一輛公共自行車扔向機車，造成機車直接側翻，19歲男騎士及女20歲女乘客當場血流如注，送醫急救。事後汕頭交警似乎是為了避免責任歸咎，竟在聲明稿中謊稱，機車是「自撞分隔島」才釀意外，不過卻遭到目擊民眾打臉。

根據《齊魯晚報》報導，汕頭交警16日在官方微博上發文稱，警方前一天（15日）晚上9點左右在金園東廈路口查緝酒駕時，發現一輛機車的駕駛人及乘客均未戴安全帽，因此示意他們停車接受檢查。然而駕駛為了逃避查驗，迅速掉頭逆行、加速行駛，最後「自己撞上」機車道與汽車道之間的分隔島，翻車受傷，警方隨後以將2人送院治療。

▲ 汕頭交警發布聲明稱駕駛是「自撞綠化帶（分隔島）」才會翻車受傷。（圖／翻攝自「汕頭交警」微博）

沒想到就在聲明發布後，有現場目擊民眾跳出來表示，機車翻覆的真正原因根本就不是「自撞分隔島」。從民眾上傳到網路上的影片可以看出，機車在高速行駛的過程中，撞上一名員警突然扔過去的公共自行車，才會翻倒，並未出現像官方聲明所描述，「逆向加速逃離，撞上分隔島」的畫面。

遭到打臉後，汕頭交警隨即改口稱，交通大隊的一名陳姓輔警在執行酒駕查緝任務時，發現佘姓駕駛與後座李姓乘客未戴安全帽，由於2人試圖逃逸，陳姓輔警緊急推出停放路旁的公共自行車阻攔，才會造成2人摔傷。目前警方也正進一步調查。

▲ 交警將一輛公共自行車扔向未配合檢查的機車，造成機車翻覆 。（圖／翻攝自「姆們說」微博）

外界消息一度傳出女乘客李丹娜因為傷勢過重不治，不過據李丹娜的哥哥透露，妹妹目前因為腦出血，陷入重度昏迷，尚未度過危險期，至於妹夫則是顱骨骨折、身體也多度骨折、擦傷，同樣也還在昏迷狀態。

▲ 機車翻倒後，李姓女乘客重摔，當場血流不止 。（圖／翻攝自「姆們說」微博）

對此，不少網友紛紛留言指責交警的執法方式過激，「到底是誰給他們這樣執法的權力？」、「現在在路上看到汕頭交警，都要躲遠點，畢竟隨時可能會有生命危險」、「好好笑喔，因為駕駛人不安全駕駛，所以交警提前幫忙終止生命，事後官方還發表不實言論掩蓋事實。」、「這絕對是故意傷害」、「看他這操作，感覺很熟練啊」。

但也有人認為，未戴安全帽又逃逸的騎士才該負起責任，「沒什麼好同情的吧，駕駛都不把自己的命當一回事，外人操心什麼？」、「你乖乖配合停下車來，這不就什麼事也沒有了嗎？」、「幹嘛對違反規則的人這麼仁慈，不遵守就該承擔這樣的後果。」



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