憲兵特勤士官長陳柏升退伍養蜂　 期許晉升「養蜂士官長」

▲屏東縣潮州鎮農友陳柏升從憲兵特勤部隊士官長退伍後，目前從事養蜂，期許晉升養蜂士官長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮農友陳柏升，4年前從憲兵特勤部隊士官長退伍後，從事養蜂工作，從完全陌生到現在對蜂生態瞭若指掌，他自喻是蜂的化身，藏身草叢林木間，覓得食源及目標後平安返回住處，完成產蜜任務，如同他矯健身手，在深山海邊來去自如。

45歲的陳柏升，經特殊訓練，退伍後曾在大公司擔任安全人員，因想更換不同的工作環境，於是回到鄉下學習養蜂；由於先前未接觸過蜂業，聽朋友說，養蜂門檻較低，只要買幾個蜂箱，蜜蜂就會幫忙賺錢，但事實卻不如此，開始養蜂後，才知問題很多，由於當地養蜂的人不多，加上養蜂人家大都家族事業，唯獨他是蜂一代，沒人可請教，最後只好請教農改場的養蜂專家。

這些年來，他學到不少養蜂的竅門，從最早50箱，現在大約175箱，以龍眼及荔枝花蜜為主，今年花期少，蜂蜜量不到往年的5分之1，但他也沒閒著，在潮州森林公園附近租下林地，以林下養蜂的規模，蓄勢待發。

他說，從6月到明年2月屬於壯蜂期，把蜜蜂養得肥肥壯壯，等明年開始移動蜂箱到高雄大樹等地，等待龍眼荔枝花期到來，再逐漸北移到嘉義中埔及南投一帶，5月份再折返回到潮州，所以每年2月到5月是養蜂人家最忙季節。

他和太太黃育琳都以山林四處為家，還好他是特勤部隊出身，這些過程都難不倒他，他像蜜蜂一樣，整天在山林穿梭不會迷路，也像在找蜜源一樣不會迷航，永遠找得到回家的路。他期許經努力及辛勤的學習，有朝一日會晉升到養蜂的士官長。