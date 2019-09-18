　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

憲兵特勤士官長陳柏升退伍養蜂　 期許晉升「養蜂士官長」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣潮州鎮農友陳柏升從憲兵特勤部隊士官長退伍後，目前從事養蜂，期許晉升養蜂士官長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州鎮農友陳柏升從憲兵特勤部隊士官長退伍後，目前從事養蜂，期許晉升養蜂士官長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮農友陳柏升，4年前從憲兵特勤部隊士官長退伍後，從事養蜂工作，從完全陌生到現在對蜂生態瞭若指掌，他自喻是蜂的化身，藏身草叢林木間，覓得食源及目標後平安返回住處，完成產蜜任務，如同他矯健身手，在深山海邊來去自如。

45歲的陳柏升，經特殊訓練，退伍後曾在大公司擔任安全人員，因想更換不同的工作環境，於是回到鄉下學習養蜂；由於先前未接觸過蜂業，聽朋友說，養蜂門檻較低，只要買幾個蜂箱，蜜蜂就會幫忙賺錢，但事實卻不如此，開始養蜂後，才知問題很多，由於當地養蜂的人不多，加上養蜂人家大都家族事業，唯獨他是蜂一代，沒人可請教，最後只好請教農改場的養蜂專家。

這些年來，他學到不少養蜂的竅門，從最早50箱，現在大約175箱，以龍眼及荔枝花蜜為主，今年花期少，蜂蜜量不到往年的5分之1，但他也沒閒著，在潮州森林公園附近租下林地，以林下養蜂的規模，蓄勢待發。

他說，從6月到明年2月屬於壯蜂期，把蜜蜂養得肥肥壯壯，等明年開始移動蜂箱到高雄大樹等地，等待龍眼荔枝花期到來，再逐漸北移到嘉義中埔及南投一帶，5月份再折返回到潮州，所以每年2月到5月是養蜂人家最忙季節。

他和太太黃育琳都以山林四處為家，還好他是特勤部隊出身，這些過程都難不倒他，他像蜜蜂一樣，整天在山林穿梭不會迷路，也像在找蜜源一樣不會迷航，永遠找得到回家的路。他期許經努力及辛勤的學習，有朝一日會晉升到養蜂的士官長。

ET快訊
正妹網紅口吐白沫慘死！ 肌肉男拍她死前悚樣..友人調監視器見
郭台銘不選4大理由曝光！不滿藍營鄉愿又沒擔當…只好讓果凍失望
「嬤孫戀」60歲辣姨起底！超狂背景爆是大哥女人…23歲鮮肉當
砸1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...她曝悲慘遭遇：還當眾喊價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

憲兵特勤士官長陳柏升退伍養蜂　 期許晉升「養蜂士官長」

災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

新北培訓樹木修剪高手　樹木修剪認證課程17日開放報名

秋冬補助遊嘉義　名字內含嘉、義多間飯店優惠加碼送

全國好茶在新北　各路採茶好手齊聚坪林拚技藝

用戶快儲水！雲林縣斗六市近千戶19日起停水3天　日停10小時

嘉市動保教育園區啟用 　百餘隻貓狗受惠入住

恆隆行捐贈78台空氣清淨機　15所幼兒園兩千多名幼童受惠

認識家庭服務中心？　桃市舉辦9場大型宣導活動

朴子轉運站防淹水增高60公分　未來將納入16公車路線

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

攝影實錄！主人外出留狗寶貝在家 汪3小時沒熟睡...門口趴坐痴等門

憲兵特勤士官長陳柏升退伍養蜂　 期許晉升「養蜂士官長」

災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

新北培訓樹木修剪高手　樹木修剪認證課程17日開放報名

秋冬補助遊嘉義　名字內含嘉、義多間飯店優惠加碼送

全國好茶在新北　各路採茶好手齊聚坪林拚技藝

用戶快儲水！雲林縣斗六市近千戶19日起停水3天　日停10小時

嘉市動保教育園區啟用 　百餘隻貓狗受惠入住

恆隆行捐贈78台空氣清淨機　15所幼兒園兩千多名幼童受惠

認識家庭服務中心？　桃市舉辦9場大型宣導活動

朴子轉運站防淹水增高60公分　未來將納入16公車路線

假評論out！TripAdvisor首度公布「評論透明度報告」2.1%證實造假

影／男搭小黃被拖出開槍、砍殺　只因吃早餐與人起衝突被跟蹤

「當外送員很可恥？」　他難過：日曬雨淋不偷不搶！連朋友都看不起我

馮提莫超Q親妹妹曝光！大眼甜笑神基因　根本縮小版的她

伊朗外長抨「美盟雙重標準」　川普親信拒當弱雞：美國應採取果斷行動

25歲男歌手「小五親見阿嬤上吊」裝可憐！　2年騙上百女粉「爽吸1000萬」

泰國9人涉禁藥遭禁賽　承辦舉重世錦賽卻無地主選手

中職／日本樂天要買桃猿　早期曾與統一獅合作

過馬路未走斑馬線！下秒小黃迎面衝來　「碰」他噴飛n公尺...血流不止爆頭亡

CP值超高！Vivienne Westwood聯名VANS玩經典　4款都美炸通通3千有找

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

地方熱門新聞

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

快儲水！雲林縣斗六市近千戶19..

三峽國光青年社會住宅開跑

災害管理國際研討會7國代表齊聚..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

秋冬遊嘉義名字內含嘉、義加碼送

陸生尋親　警憑「1張舊照」搞定

營建公司主任　偕妻種產銷履歷紅..

嘉縣30日發放重陽禮金

《ETtoday新聞雲》最新民..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

樹木修剪認證課程17日開放報名

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

更多熱門

相關新聞

摸狗被咬！惡男掏槍射爆黑狗腦袋

屏東市13日發生一名男子走進住處找朋友，經過門口時，疑似看黑狗很可愛要摸，沒想到一伸出手遭咬，當下氣得拿出空氣槍，從黑狗兩眼之中開槍射爆腦袋。飼主將氣憤事情PO上臉書崩潰大罵，屏東分局歸來派出所也循著監視器，將男子逮捕，並依違反《動保法》送辦。

94要烤肉！屏東叔「豪華救駕」霸氣開張

市代貼月休2天徵才訊息挨批　錢權宏為疏忽致歉　

萬金爐燒出「微笑神臉」　信眾:土地公開心過中秋

遊艇擱淺困小琉球　藉中秋大潮脫困

關鍵字：

屏東潮州陳柏升特勤部隊養蜂

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

總統被連署人登記截止　共8組人申請

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

辦公室小野付錢和解！供被炸死少女家屬「吃穿不愁」

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　醫嘆：癌末了

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面