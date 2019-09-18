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台灣藥神驚爆「肺腺癌假藥全台流竄」！廁所調配原料…吃2個月就病逝

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圖、文／周刊王

知名主持人陳文茜、柯文哲的妻子陳佩琪，乃至已逝的鳳飛飛、孫越，都是肺腺癌患者，每年新增患者9000多人，而最新的標靶藥物泰格莎（Tagrisso），每月藥費高達15萬，8成患者吃不起，只能「冒險」吃1.5萬的孟加拉製學名藥（以下簡稱「孟藥」）。

大陸的假藥在簡陋的小廁所裡調配，和正規藥廠的處理方式天差地別。（圖／翻攝自《今日頭條》網站）

 ▲大陸的假藥在簡陋的小廁所裡調配，和正規藥廠的處理方式天差地別。（圖／周刊王提供，下同） 

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大陸8月間踢爆廁所製藥的假藥集團，賣的正是抗肺腺癌的「假孟藥」，本刊接獲癌患口中的「台灣藥神」爆卦，台灣已有患者買到假孟藥，甚至過世，主管機關仍佯裝不知情，為此他特別提醒病患，假藥已流入，並希望健保署能儘快將泰格莎納入健保，或是變成能部分負擔的藥品！

嫌犯向大陸警方招認，平時就是在客廳用機器為假藥上色。（圖／翻攝自《今日頭條》網站）

▲嫌犯向大陸警方招認，平時就是在客廳用機器為假藥上色。（圖／翻攝自《今日頭條》網站）

假藥事件族繁不及備載，而最新的大事就是大陸8月間踢爆的廁所製藥犯罪集團，嫌犯在深圳一棟無人住的民房簡陋小廁所裡調配藥粉，送進放在客廳的壓片機、噴色機，製成藥粒裝盒，出口印度及孟加拉再賣回大陸，如此費心產銷的假藥，是售價不斐的新出爐肺癌神藥，第三代標靶藥物「泰格莎」的孟加拉學名版。

電影《我不是藥神》喚起大眾對假藥的關注，大陸警方因此破獲廣州一個假藥製造集團。

▲電影《我不是藥神》喚起大眾對假藥的關注，大陸警方因此破獲廣州一個假藥製造集團。

無獨有偶，本刊日前接獲在國內肺癌病友群中有「台灣藥神」之稱的讀者爆卦，「已接觸5、6位買到偽藥的肺腺癌病患，因為偽藥讓身體提前惡化，甚至有患者吃了兩個月就過世。」他才驚覺大陸廁所調製假抗癌藥流竄及危害台灣一事，必須揭露。

延伸閱讀

【世上只有窮病2】肺癌躍居癌症死亡率第一　原廠每月藥錢至少十五萬
【我不是藥神1】台灣版現聲說法　遠赴孟加拉買藥差點沒命回來
【毒王接班人1】賄賂駐日人員　6國追緝3門徒

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