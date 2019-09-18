伊朗外長抨「美盟雙重標準」　川普親信拒當弱雞：美國應採取果斷行動

▲沙烏地阿拉伯石油設施15日遭攻擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

面對沙烏地阿拉伯2處重要石油設施遇襲事件，美國鷹派議員格拉罕（lindsey graham）譴責伊朗「完全是戰爭行為」，並要求總統川普立即作出「果斷行動」，以阻止伊朗得寸進尺。伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）駁斥美、沙兩國的指控，稱美國拒絕接受葉門也會反擊的事實。

綜合美國CNN、加拿大《希爾報》（THE HILL）報導，美國盟友沙烏地阿拉伯自2015年開始，便率領聯軍和伊朗在葉門的代理人「胡塞組織」作戰，至今戰火未歇；扎里夫表示「美國盟邦4年多來利用武器和軍事援助，無情轟炸葉門的嬰孩，美國沒有因此惱怒」，卻無法接受一路挨打的葉門受害者們會起而反擊。

擁有全球最大煉油廠的「沙烏地阿拉伯阿美」（saudi aramco）石油公司，其2處煉油廠15日遭到至少10架無人機攻擊。儘管胡賽組織很快宣稱是該起攻擊行動的發起者，卻不被美國所相信；美國一口咬定是伊朗所為。今天（18日）美、沙兩國最新調查結果顯示，煉油廠當時遭到低空巡弋飛彈攻擊，而飛彈發射位置來自伊朗西南部的軍事基地。

▲格拉罕（lindsey graham）認為反擊必須迅速，藉此重建美國在伊朗面前的恫嚇能力。（圖／達志影像／美聯社）

對此，作為川普親信，共和黨籍參議員格拉罕上周末就已經提議美軍考慮攻擊伊朗煉油廠，作為報復行動。事隔3天，美、沙兩國和伊朗的外交口水戰持續，耐不住性子的格拉罕在推特上再次重申立場，「這是徹底的戰爭行為，（美國）應該要把目標放在震懾伊朗，很顯然的，這威懾力早已經蕩然無存。」

格拉罕在接下來幾則連續推文中指出，「伊朗問題只會隨著時間更加嚴重」，美國應該要立即採取「果斷行動」（decisive action），以防止伊朗更進一步的行動。他說此前伊朗無人機在何莫茲海峽（Strait of Hormuz），侵入美軍兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）的1000碼防禦空域內，最後被美軍擊落的事件，川普的不究責決定已經被對手看扁了，「伊朗政權視這為軟弱的訊號」。

相較於格拉罕的十萬火急，共和黨籍參議院外交委員會主席席里契（Jim Risch）警告，不要倉促對伊朗展開軍事行動，聯邦參議員們正在國會山莊裡，針對沙國遇襲的機密簡報書討論，目前仍在分析局勢的階段。他也鼓勵其他議員研究沙國這起攻擊案的各項機密證據。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感