伊朗外長抨「美盟雙重標準」　川普親信拒當弱雞：美國應採取果斷行動

面對沙烏地阿拉伯2處重要石油設施遇襲事件,美國鷹派議員格拉罕(lindsey graham)譴責伊朗「完全是戰爭行為」,並要求總統川普立即作出「果斷行動」,以阻止伊朗得寸進尺。伊朗外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)駁斥美、沙兩國的指控,稱美國拒絕接受葉門也會反擊的事實。

綜合美國CNN、加拿大《希爾報》(THE HILL)報導,美國盟友沙烏地阿拉伯自2015年開始,便率領聯軍和伊朗在葉門的代理人「胡塞組織」作戰,至今戰火未歇;扎里夫表示「美國盟邦4年多來利用武器和軍事援助,無情轟炸葉門的嬰孩,美國沒有因此惱怒」,卻無法接受一路挨打的葉門受害者們會起而反擊。

擁有全球最大煉油廠的「沙烏地阿拉伯阿美」(saudi aramco)石油公司,其2處煉油廠15日遭到至少10架無人機攻擊。儘管胡賽組織很快宣稱是該起攻擊行動的發起者,卻不被美國所相信;美國一口咬定是伊朗所為。今天(18日)美、沙兩國最新調查結果顯示,煉油廠當時遭到低空巡弋飛彈攻擊,而飛彈發射位置來自伊朗西南部的軍事基地。

對此,作為川普親信,共和黨籍參議員格拉罕上周末就已經提議美軍考慮攻擊伊朗煉油廠,作為報復行動。事隔3天,美、沙兩國和伊朗的外交口水戰持續,耐不住性子的格拉罕在推特上再次重申立場,「這是徹底的戰爭行為,(美國)應該要把目標放在震懾伊朗,很顯然的,這威懾力早已經蕩然無存。」

格拉罕在接下來幾則連續推文中指出,「伊朗問題只會隨著時間更加嚴重」,美國應該要立即採取「果斷行動」(decisive action),以防止伊朗更進一步的行動。他說此前伊朗無人機在何莫茲海峽(Strait of Hormuz),侵入美軍兩棲突擊艦「拳師號」(USS Boxer)的1000碼防禦空域內,最後被美軍擊落的事件,川普的不究責決定已經被對手看扁了,「伊朗政權視這為軟弱的訊號」。

相較於格拉罕的十萬火急,共和黨籍參議院外交委員會主席席里契(Jim Risch)警告,不要倉促對伊朗展開軍事行動,聯邦參議員們正在國會山莊裡,針對沙國遇襲的機密簡報書討論,目前仍在分析局勢的階段。他也鼓勵其他議員研究沙國這起攻擊案的各項機密證據。

