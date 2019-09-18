週刊爆總統隨扈跟性治療師互動鹹濕　友人：早就離婚且都帶著女兒

▲總統蔡英文與隨扈（非文中當事人）。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）



記者陶本和／台北報導

《鏡週刊》爆料指出，擔任總統隨扈的已婚特勤中心中校陳清文，跟一名性治療師A小姐互動親密，也被直擊在女方住處同居過夜。不過事實上，據陳清文的軍校同學指出，他這段時間跟同學出去活動，都是帶著女兒，從沒看過他太太，後來才知道早已經離婚。

根據週刊報導的內容指出，陳清文、A小姐和另外幾名女性友人，在8月份時前往台北市中山區的餐廳聚餐；席間兩人並肩而坐，A小姐不時會拍男生的肩膀，輕撫手臂、背部，互動相當親密。

此外，週刊也直擊，陳清文跟A小姐在聚會上，上演餵食秀，女方拿出假陽具充當麥克風，兩人互動鹹濕，甚至在餐會結束後前往女方住處同居。不過，週刊也發現，A小姐也讓其他男性到她家過夜。

對此，陳清文表示，已經在去年1月跟配偶離婚，共同撫養小孩，因此有交友的自由，認識A小姐二、三年，僅是好朋友的關係，否認有親密餵食、回家過夜。

國安局也表示，經查陳清文於107年1月離婚，目前為單身，媒體報導內容與事實不符；另外，陳清文也非總統隨扈，且未任職於總統警衛室，目前於特勤中心擔任便衣警衛工作。

國安局強調，針對媒體未經查證報導之情形及惡意不實爆料內容，已嚴重損害單位及同仁形象，本局嚴正駁斥，並保留法律追訴權。另外總統府也表示，經過查證，相關人員並非總統隨扈，也非永和警衛室人員，該報導顯係錯誤。

▲蔡英文總統與隨扈（非文中當事人） 。（圖／記者吳奕靖攝）