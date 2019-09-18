逾20年未修繕！台東馬亨亨大道路面劣化　斥資億元改善

▲台東馬亨亨大道已20多年未全面修繕，現有道路鋪面劣化、人行道破損。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東馬亨亨大道自1998年開闢至今已20多年未全面修繕，致現有道路鋪面劣化、人行道破損及機慢車道高達350個人手孔凸起等易造成行車危險，台東縣政府爭取近1億元將進行馬亨亨大道環境改善等工程，縣長饒慶鈴17日前往視察並聽取工程簡報表示，馬亨亨大道為台東市區重要景觀道路，希望工程年底完工後，能夠提供市民及遊客行的安全、便利。





縣府土木科長楊志隆簡報時表示，縣府2018年向營建署提案爭取前瞻計畫獲得9千9百75萬餘元經費補助，分成兩標進行馬亨亨大道環境改善工程，包括自起點連航路口到終點臨海路口全長4820公尺之既有道路路面、人手孔全面下地、人行道無障礙環境、易肇事路口、天空纜線地下化及景觀綠美化等改善工程，將完善建構提高行車動線之安全舒適，並建置都市無障礙系統，落實公共通行環境整體改善。

▲台東縣長饒慶鈴視察並聽取工程簡報表。



饒縣長視察後表示，馬亨亨大道為火車站進入市區的重要道路，也是台東市中心重要景觀道路系統綠園道，串連台東市行政轄區內之台東市都市計畫區及台東新站周邊地區都市道路，並為台東山海鐵馬道環市自行車道路段之一，希望透過此次環境改善工程，打造更友善的新規格道路，整合人行道、自行車道、街道景觀、標線標誌等項目，讓往來使用人及遊客行的更安全、更便利。