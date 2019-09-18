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沙國原油恢復供應比預期快 台指期開盤上揚47點

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▲沙國預估原油供應將於9月底完全恢復，早於許多分析師的預測，市場不安情緒漸消。（圖／路透）

▲沙國預估原油供應將於9月底完全恢復，早於許多分析師的預測，市場不安情緒漸消。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

沙烏地阿拉伯預估原油供應將於9月底完全恢復，早於許多分析師的預測，市場不安情緒漸消，與此同時，美國聯準會（Fed）將準備開始9月利率會議。美股道瓊上漲 33.98 點。回頭看台指期今（18）日開盤上漲47點，來到10,912點。

美股道瓊上漲 33.98 點，或 0.13％，收 27110.80 點。那斯達克指數上漲 32.47 點，或 0.40％，收 8186.02 點。標普 500 指數上漲 7.72 點，或 0.26％，收 3005.68 點。費城半導體指數上漲 5.25 點，或 0.33％，收 1599.74 點。

請繼續往下閱讀...

沙國上週末煉油廠遭空襲，衝擊全球5％的原油供應量，沙國於17日表示，原油產能將在9月底完全恢復供應。

Edward Jones投資策略師理查德森（Nela Richardson）表示，沙國遭襲擊一事提醒了投資者不可忽視未來地緣政治緊張升溫的風險。

此外，Sevens Report Research創辦人艾賽（Tom Essay）在一份報告中表示，市場關注Fed將發出什麼樣的訊號，顯示2019 年底前將再次降息，周三釋出的利率點陣圖和聲明將決定Fed是否降息。

截至今早8：47，台指期上漲43點，來到10,908點。

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