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小弟弟奇癢難忍！11歲男孩自插「6cm棍狀物」止癢…下秒拔不出來苦忍3天

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▲▼香蕉,包皮,生殖器,下體。（圖／ETtoday資料照）

▲11歲男孩小弟弟奇癢難忍。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省綏化市一位11 歲男孩近日突然小便刺痛，尿裡還有血，3天後到醫院檢查，膀胱內竟被發現塞有異物。隨後，醫生從他的尿道裡取出一根長約6cm的草棍。草棍是如何進入體內的？在父母和醫生的追問下，他不情願的說出實情。

據《杭州交通 91.8》報導， 原來，11 歲軒軒（化名）近日因為小弟弟附近皮膚長濕疹，奇癢難忍，於是竟將一根很硬的草棍從尿道放入體內，試圖止癢，沒想到插進去容易拿出來難。他第二天尿尿時立馬感覺刺痛，而且尿中有血，隨後和父母說了自己尿血的情況，但沒敢和父母說出實情，3天後情況依舊沒有改善。

家長急忙帶孩子來到哈爾濱市兒童醫院檢查。醫生一照竟發現孩子膀胱內有異物，於是詳細追問病史，了解了前因後果，「膀胱內草棍長約 6cm，如經尿道取出，存在尿道副損傷的風險、尿道管腔狹窄、修復時間長等弊端。」

在膀胱鏡下，許麗彥醫師看到，孩子膀胱內的草棍尖端銳利，而且相對較粗，不能常規取出，「草棍在膀胱中已經存留數日，硬度、韌度等可能發生變化，如果直接沿尿道取，容易造成孩子尿道損傷、異物斷裂，到時可能需要二次手術甚至多次手術的風險。」於是，醫生決定通過向膀胱內注氣，從不到1公分的膀胱打孔，之後順利取出異物。

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