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嬌妻深夜失蹤3天後「屍體河面漂」！夫心痛喊：救不了啊…家人當場戳破謊言

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▲▼30歲人妻慘死河中。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

▲30歲人妻慘死河中。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省杭州市一位30歲吳姓人妻日前和老公一起，高高興興到姐姐家中聚餐。不料，2人隨後發生激烈爭吵，吳女被老公當街摔碎手機，心碎走到附近河邊，隨後落水喪命，3天後屍體在很遠的河中浮了上來，到現在仍然死因不明。家人傷心欲絕，想尋求當晚路過此地的目擊者，還原事件真相。

據《紫牛新聞》報導，今年55歲的死者父親吳宏標一臉疲倦，聲音嘶啞，痛失愛女後經常徹夜難眠，身體和精神狀態很不好，很想知道女兒的死因。吳宏標有兩個女兒，死者吳婷婷是小女兒，「她今年30歲，是個才女，碩士生畢業後創業，自己開了一間公司，賺了點錢，和31歲的胡姓老公已經結婚5年，生了2個現在都還年幼的孩子。」

他回憶，「女兒當晚去她姐姐家吃晚飯，不久發現了女婿渾身酒氣，因為當時全家人都在場，也考慮到女婿的面子，說話還是輕聲細語的；不久，女婿要下樓，女兒怕他不高興，更怕他再次開車，急忙追了下去，到了樓下和正好回家的大女兒老公一起攔著車不讓他開。」

▲▼30歲人妻慘死河中。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

▲死者和老公結婚5年。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

「胡男見沒法開車，下了車後就朝社區大門口跑。」吳宏標說，婷婷立馬追了上去，在社區門口發生爭吵，被老公當場摔了手機，之後就心灰意冷向遠處走去。胡男見狀想打車離開現場，被附近住戶提醒，「你們鬧矛盾，你還摔了她的手機，趕緊去找她，別出什麼事情。」

後來兩人走往河邊，隨後就出事。吳婷婷落水的河是位於平山堂西路邊的一條狹長河道，名叫沿山河，河面距離地面高度大約2米左右，河面寬度約7、8米，水比較深，水情比較複雜。

吳宏標悲泣表示，女兒當晚落水後，一直找不到，3天後屍體才浮出水面，「因為附近沒有攝影機，所以對於女兒怎麼落水，落水前有什麼細節，我一概不知。」他說，「這麼長時間過去了，女婿一家人態度消極；女婿只來見過我一次，來道歉，但根本沒有提喝酒的事，也不說對不起老婆，他只說當時想救她的，可沒有救上來。」

▲▼30歲人妻慘死河中。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

▲婷婷婚內多次遭到老公酒後家暴。（圖／翻攝自《紫牛新聞》）

吳宏標氣憤說，夫妻倆平時關係還不錯，但女婿喜歡喝酒，「不喝酒還好，喝了酒就像變了個人似的，還動手打人，家暴家常便飯。」他表示，夫妻2人結婚5年，女兒被打最少10次，經常鼻青臉腫或者出血，但都沒有報案，「她覺得家醜不外揚，也顧及丈夫的面子和年幼孩子的感受。」

揚州市邗江公安分局相關人士表示，對於這一案件，警方正在調查，目前刑警也已經介入，「究竟是什麼原因導致悲劇發生，因為現場沒有攝影機，又處於光線較暗的晚間，目前無法給出明確結論；死者是不小心溺水身亡，還是跳河尋短見自殺，甚至是人為造成，都還要靠嚴謹的調查。」

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