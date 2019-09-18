影／竊賊闖空門「一看電腦」秒開機爽玩…屋主回家撞見嚇壞：隔天還來！

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名崔姓男子近日闖入屋主段先生的家，打算偷走值錢物件，怎料當他看見桌上的一台電腦後，竟然當場開機玩了起來，還沉迷在虛擬世界裡頭，直到屋主回來都不曉得。段先生表示，自己當天回家以後，就看見一個陌生人出現在屋內，原本想說家裡沒有什麼東西被偷就原諒對方，沒想到崔男隔天又再跑來，他只好報警處理。

▼屋主開門以後，就撞見竊賊在家玩電腦。（左圖／翻攝自微博、右示意圖／pixabay）

綜合陸媒報導，事發在江蘇省崑山市，崔男當時看見門半開著，就闖入屋內想偷走值錢東西變賣，不料看見桌上有台電腦以後立刻被吸引，便自顧自地開機玩起遊戲，直到屋主段先生回來後，他才想起自己忘記「辦正事」了，嚇得落荒而逃。段男則說，他當天回來以後就撞見這一幕，後來檢查發現家中只少了10幾個硬幣而已，所以就放了對方不打算報警。

段男繼續說，可是沒想到崔男第二天晚上又大膽前來，而且同樣被他當場逮個正著，他只好請求員警協助。警方到場後詢問崔男為何又再度闖空門？對方卻說，因為想進來拿回先前「掉落的水杯」。這個理由讓在場所有人都啼笑皆非，目前崔男已被處以治安拘留。

▼桌上的電腦瞬間吸引崔男目光，讓他忘記自己闖空門的目的。（示意圖／CFP）

不少網友看完後都笑說，「傻子真的是年年都有啊」、「可能遊戲還沒打完吧，哪可能是水杯掉了這麼簡單」、「警察都忍不住想笑了」、「不務正業的小偷」、「沉迷遊戲果然害人」、「這什麼操作啊？第二天還敢來」、「我笑了，果真人才」。