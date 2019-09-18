教寫作業氣炸...孕媽「重擊腦部」教訓！　兒子深夜狂嘔吐身亡

▲該名母親因嫌兒子寫作業不認真，失手重擊其腦部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

陝西咸陽市今年1月發生一場悲劇，一名胡姓孕婦失手將親生兒子活活打死。據悉，她當時認為孩子的學習態度不認真，因此便多次重擊對方腦部，直到凌晨看見兒子瘋狂嘔吐才當場嚇壞，趕緊將其送醫卻已宣告不治。此案件在上個月20日開庭審理，該名母親被判處有期徒刑3年、緩刑3年。

綜合陸媒報導，事發前一天，胡女在家輔導兒子作業，過程中卻一直覺得對方沒有在專心學習，一氣之下，她便對兒子進行毆打，導致其頭部多處受傷。隔日凌晨，胡女發現兒子頻頻嘔吐，便趕緊將其送至醫院急救，沒想到經搶救後還是不幸身亡。

事後，法醫對該名男童進行鑑定，發現他生前被鈍物多次重擊頭部，以至於蛛網膜下腔出血而嘔吐，之後又將嘔吐物吸入氣管中並堵塞氣管，引起呼吸道阻塞，最後窒息死亡。

▲案發當時，胡女正處於懷孕期。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

案發後，武功縣公安局立即進行調查，確認胡女與男童確實為親生母子關係，不過胡女正處於懷孕期，因此警方將其留在武功縣公安局內監視居住，並以涉嫌「過失致死罪」提起公訴。

該案在今年8月20日開庭審理，法院認為，被告人胡女的行為觸犯了《刑法》第二百三十三條之規定，構成過失致人死亡罪，但考量到被告人是初犯，且事後認罪，而且有悔過之意，因此可依法從輕處罰。據悉，法官最後判處被告人胡女有期徒刑3年、緩刑3年。

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