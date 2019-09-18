學姐黃瀞瑩改去不分區？民眾黨推外交官劉仕傑戰士北　本人回應了

▲學姐黃瀞瑩可能會改投入不分區選戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

原先傳聞台灣民眾黨有意推派「學姐」、北市府副發言人黃瀞瑩參選台北市第一選區（士林、北投），不過本人意願似乎不高，如今又傳出可能會改推派外交官劉仕傑，讓黃瀞瑩全力投入不分區選戰。不過，對於這項傳聞劉仕傑並未把話說死，只強調自己會持續捍衛台灣的主權立場，這一點不論面臨什麼樣的情況都不會改變。

台灣民眾黨究竟會如何布局2020立委選戰，是外界近期相當關注的焦點之一，目前人選較為明確的有台北市第三選區（中山、北松山）、第五選區（中正、萬華）、第七選區（信義、南松山）、第八選區（文山、南中正），可能參選的人分別是逢甲大學助理教授何景榮、友柯議員徐立信、日前辭職的市府社會局機要秘書蔡宜芳，以及曾任民進黨文山區主任的張幸松。

▲已有網友留言表示退讚劉仕傑的臉書。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）

而暫無人選的部分包含第一選區（北投、士林）、第二選區（士林、大同）、第四選區（南港、內湖）以及第六選區（大安區）。原本台灣民眾黨有意讓學姐黃瀞瑩投入第一選區，迎戰民進黨吳思瑤、國民黨汪志冰、無黨籍李婉鈺，但她本人的意願似乎不高，接著才又傳出可能會改推青年外交官劉仕傑，讓學姐全力投入不分區選戰。

對於外界的傳聞，劉仕傑並未正面回應，僅低調表示身邊的確有很多人在討論，2020大選對台灣的未來非常重要，所以他還是會持續捍衛台灣的主權立場，未來也不會改變這樣的立場，不論是哪個位置，只要是對台灣好、適合自己的，都有討論的空間。

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