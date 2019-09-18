郭台銘婉拒見韓國瑜　回國民黨？劉宥彤急抓主持人手：千萬別鬧我們了

▲劉宥彤上廣播節目，被主持人問「你們會再回國民黨嗎」，她連忙抓住主持人的手。（圖／翻攝POP撞新聞YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發表聲明，會盡一切努力，爭取郭台銘的支持與協助，韓也會透過各種管道，「尋找機會當面向郭台銘董事長請益。」對此，郭的幕僚表示，不用刻意安排時間見面，郭也不會回國民黨，「千萬別鬧我們！董事長就是無黨一身輕。」

韓國瑜競選辦公室17日表示，「我們得知一向敬重的郭台銘董事長，決定不參與此次2020連署競選總統，我們認為，郭董事長要做出這樣的決定，具有相當的高度與氣度。韓市長內心有許多話想說，我們也一直希望能與郭董事長當面請益，一同暢談雙方熱愛的中華民國的未來。」

韓辦指出，韓市長身為國民黨提名總統參選人，這段時間以來，一直盡全力整合黨內志同道合的夥伴，「因為我們知道唯有團結，才能確保明年這場中華民國的生死保衛戰能夠取得勝利。韓國瑜市長與郭台銘董事長擁有相同的目標，都希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。」

▲▼韓國瑜盼當面向郭台銘請益。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

韓辦說，「接下來，我們會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助，韓國瑜市長也會透過各種管道，尋找機會當面向郭台銘董事長請益，讓團隊的選戰策略，回歸理性思考與政策層面的討論。」

對此，《自由時報》報導，郭台銘幕僚、永齡基金會顧問郭昕宜表示，雙方因為都沒時間，不用刻意安排會面，目前也沒接到來自韓市長的聯繫。

而永齡基金會執行長劉宥彤上廣播節目，被主持人問「你們會再回國民黨嗎？」她連忙抓住主持人的手，「不會不會！千萬別鬧我們！董事長就是無黨一身輕。」

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▼劉宥彤上廣播節目。（圖／記者呂佳賢攝）