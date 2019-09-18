「亞洲毒王」千億安毒市場全給3門徒　惡行起底！毒趴赫見內衣女模

圖、文／周刊王

掌控東亞地區數千億冰毒（安非他命）市場的「亞洲毒王」戴家秀（55歲，綽號肥哥、小戴），去年在韓國遭逮捕，但仍繼續在獄中遙控手下「三大門徒」，毒害各國。國際刑警透露，這位近20年間，各國警方視為眼中釘的大毒梟，除了有竹聯幫、山口組等當靠山外，連我駐日使館人員都曾遭賄賂滲透，幫他通風報信，勢力大到讓人乍舌。

▲毒王戴家秀遭逮後，仍有吉見（左）、小山（中）、大野（右）等3位門徒在外，替他打點各國生意。（圖／周刊王提供，下同）

被警方點名的「三大門徒」都是台日混血，日文姓氏分為「小山」、「吉見」、「大野」，他們承接了肥哥遍及台、日、韓、大馬、香港的冰毒銷售版圖，連美國FBI也因關切亞洲情勢，視該集團為「Big trouble」（大麻煩），6國都對這票人動向極為重視。

蕭女企圖走私近2公斤毒品入境日本，卻失風遭逮捕。（圖／翻攝自臉書）

而原本各國以為肥哥遭逮後，亞洲毒品走私量會銳減，但結果卻未下跌，「大家早就懷疑，不是他（指肥哥）仍在獄中遙控，就是他已有『門徒』在外接手事業。」一名駐外人員透露。9月3日，該集團一名「車手」在日遭逮，此疑惑終於得到證實。

日本「財務省關稅局」發布新聞，指一名台籍蕭姓女子（64歲）因攜帶近2公斤冰毒入境，在關西機場遭幹員逮捕，依該國《覺醒劑取締法》起訴。蕭女應訊時，供出其「上手」為「肥哥集團」親信，台、日警方再依多年來蒐集的該集團資料，鎖定上述「三大門徒」，建構出新的追緝方向，盼能徹底剿滅毒害亞洲多年的「肥哥集團」。

毒王戴家秀滲透駐日單位，賄賂及性招待劉男，把他當成臥底。

對於我駐日代表處傳出有職員遭毒王戴家秀收買等情事，外交部表示，劉姓官員是駐日代表處的雇員，早已辭職。他在代表處工作期間，表現正常，至於他離職後的行為，代表處既無從得知，且與代表處並無關係。

此外，劉男在駐日代表處任職期間，並未承辦車輌調度業務。代表處禮賓車輌不足時，均向合法的專業租車公司租用車輛支應，絶無向販毒或黑道集團借車情事。

肥哥的接班人全是通曉中文的台日混血兒，也曾幹過不少讓人髮指的惡行。

頭號大將「小山」（48歲）在台有多項毒品前科，本來只是「跑單幫」個體戶的他，因在台北監獄認識肥哥手下，出獄後才被引薦加入集團，之後深獲老大賞識，不僅被拔擢成為合夥人，肥哥甚至還把自己一名情婦「許配」給小山，讓小山有機會享用「大嫂」。但警方研判，這可能僅是「假結婚」，目的仍在方便毒品事業。

二號門徒「吉見」（32歲）則是母親為台籍的日僑子弟，他還在讀書時就被集團吸收，培養多年後成為肥哥左右手。10年前，他追求一名女大生不成，竟趁對方不小心掉了鑰匙在友人家時偷偷將它拿去複製，之後再假好心聯絡表示可貼心歸還，目的只是想得知女生住處，之後再趁深夜潛入性侵她。

根據判決書，吉見當時拿繩索、膠帶將女生綑綁、封口後，拿出SM劇情的A片那套，邊痛打女生屁股、掐脖子，邊予以性侵得逞，臨走前還以中文恐嚇：「要是妳跟別人講，我就殺了妳，妳要被殺嗎？」被害女生事後哭著向閨密求救，並赴警局報案。

吉見上法庭時竟還無恥說謊，指雙方是兩情相悅「女方要我給她10萬元我不肯」才挨告。但法官未採信，仍依「加重強制性交罪」將他重判7年，刑滿後遭驅逐出境。據悉，吉見目前仍在東京幫「師父」肥哥打理毒品生意。

而「大野」（28歲）則是小學即來台與母親同住，8年前，北市警會同刑事局查抄一場「7男1女」毒趴時，他曾遭逮捕，現場唯一女生，還是購物台一名身材姣好的郭姓內衣女模。警方當時還從大野身上查到一把火力強大的制式克拉克手槍，現場其他友人也說，他還曾在包廂舉槍對著自己頭作勢耍寶。目前已出獄的大野仍常來往台、日，警方研判也是在幫戴男處理毒品生意。

對於我駐日代表處傳出有職員遭毒王戴家秀收買等情事，外交部表示，劉姓官員是駐日代表處的雇員，早已辭職。他在代表處工作期間，表現正常，至於他離職後的行為，代表處既無從得知，且與代表處並無關係。

此外，劉男在駐日代表處任職期間，並未承辦車輌調度業務。代表處禮賓車輌不足時，均向合法的專業租車公司租用車輛支應，絶無向販毒或黑道集團借車情事。

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