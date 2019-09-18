連戰稱讚郭台銘棄選2020有智慧　還提醒韓國瑜要多請益

▲國民黨31位大老登報發表聲明，文末還有親筆簽名。（圖／記者黃翊婷翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨大老、榮譽黨主席連戰本月12日在報紙頭版刊登連署聲明，希望郭韓合作。如今鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020大選，近連人士聲稱，連戰大讚郭很有智慧，還提醒韓國瑜要持續整合各界的力量，尤其得向郭請益。

連戰、前總統馬英九、現任黨主席吳敦義共31人，本月12日在報紙頭版刊登「團結、奮鬥、救中華民國」的聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作，以「進一步、退一步、讓一步、跨一步」的方式，謀求真心合作，畢竟現階段國民黨只有團結、奮鬥，才有可能贏得選戰，「全黨、全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半」。

然而，這份聲明一大早剛見報，郭台銘同日上午就宣布退出國民黨，掀起外界熱議他是否會獨立參選。不過，郭台銘已於16日宣布棄選2020大選，根據《中國時報》報導，一名近連人士聲稱，連戰覺得郭的決定很有智慧，認為這是一個好的開始，後來韓國瑜致電感謝，他還提醒韓要繼續努力整合各界力量，同時也不忘要向郭請益。

▲郭台銘、韓國瑜曾同台一起吃玉米。（圖／記者賴君欣攝）

對於郭台銘拋下退出選戰的震撼彈，韓國瑜競選辦公室曾發表聲明表示，「我們始終相信，郭台銘董事長與韓國瑜市長擁有相同的目標，皆希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展」，後續仍會繼續透過各種管道聯繫，希望能有機會向郭台銘請益，爭取他的支持以及協助。

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