　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「人勒？」男搭小黃遭拖出開槍、砍殺　不等救護竟逃離...地面只留大灘血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子搭計程車行經中和區安邦街與連勝街時，遭人拖下車疑似開槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子搭計程車行經中和區安邦街與連勝街時，遭人拖下車砍殺、開槍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區18日清晨5時許，一輛計程車行經安邦街時，突然衝來一輛機車擋住去路，二名不明人士攔車後把後座乘客拉下車，朝乘客開槍、砍殺後逃逸。警方到場時兇嫌已逃逸，但傷者卻也不在現場，只在地面及計程鈑金上留下大片血跡。警方已將計程車駕駛帶回派出所，並調閱周邊監視器釐清案情。

▲▼男子搭計程車行經中和區安邦街與連勝街時，遭人拖下車疑似開槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下傷者血跡及不慎散落的百元鈔票。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，賴姓計程車司機原先接送二名男性乘客，其中一人先下車回家後，開到安邦街跟連勝街街口時，突然出現一輛機車擋住計程車去路，二名不明人士將後座約30歲的乘客拖下車，朝他開槍、砍殺，計程車駕駛見狀嚇得連忙報警，兇嫌行兇完後立即逃離，地面上留下大片血跡，及不慎散落的百元鈔票，附近民眾聽見槍聲後則紛紛上前查看，卻發現傷者卻自行離開，不等民眾幫忙叫救護車。

▲▼男子搭計程車行經中和區安邦街與連勝街時，遭人拖下車疑似開槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，發現兇嫌已逃逸，傷者也未向警消請求救護車，正聯絡鄰近醫療機構，查詢傷者身份及下落。經鑑識人員到場採證，在計程車上並未彈孔，附近地面也遍尋不著彈殼或是刀械，將透過調閱路口監視器，追查兇嫌身份，釐清行兇動機。

▲▼男子搭計程車行經中和區安邦街與連勝街時，遭人拖下車疑似開槍。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車車身上留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►獨／高雄寵物店深夜遭砸「顧客被捅一刀」　監視器還原恐怖畫面

►檢舉達人住30樓「大砲拍違停」！駕駛回頭一看秒傻眼　網：根本狙擊手



ET快訊
王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝　他被嗆：有種休妻
Lamigo桃猿要賣樂天！　日媒爆：集團有意入主談判順利
郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　他預言：國民黨將被三殺
嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子　男方還是凱渥男模
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵」　到老闆人夫嬤告別式嗆正宮：妳來幹嘛

內湖露天停車場「強摸下屬」　色幹部無恥稱：長官給我機會…被封賣場加藤鷹

法官陳志祥脫口稱色法官「婚外情未遂」　監院6票不成立彈劾失敗

「人勒？」男搭小黃遭拖出開槍、砍殺　不等救護竟逃離...地面只留大灘血

獨／高雄寵物店深夜遭砸「顧客被捅一刀」　監視器還原恐怖畫面

瑪莎拉蒂酒駕！衝貨櫃車撞爛車頭…30歲男「酒測值破表」卡車底慘死

「汽車沒電了嗎？我幫你推！」三峽超熱心高帥警：想讓身邊的人都幸福

矛與盾對決？　移動式神主牌無視紅燈暴衝…女騎士未禮讓慘摔

街頭擂台！網傳阿伯「壓地狂扁」年輕人　民眾路見不平全都錄

台灣民眾黨網站大當機　發言人陳思宇向警方報案「駭客攻擊」

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

攝影實錄！主人外出留狗寶貝在家 汪3小時沒熟睡...門口趴坐痴等門

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵」　到老闆人夫嬤告別式嗆正宮：妳來幹嘛

內湖露天停車場「強摸下屬」　色幹部無恥稱：長官給我機會…被封賣場加藤鷹

法官陳志祥脫口稱色法官「婚外情未遂」　監院6票不成立彈劾失敗

「人勒？」男搭小黃遭拖出開槍、砍殺　不等救護竟逃離...地面只留大灘血

獨／高雄寵物店深夜遭砸「顧客被捅一刀」　監視器還原恐怖畫面

瑪莎拉蒂酒駕！衝貨櫃車撞爛車頭…30歲男「酒測值破表」卡車底慘死

「汽車沒電了嗎？我幫你推！」三峽超熱心高帥警：想讓身邊的人都幸福

矛與盾對決？　移動式神主牌無視紅燈暴衝…女騎士未禮讓慘摔

街頭擂台！網傳阿伯「壓地狂扁」年輕人　民眾路見不平全都錄

台灣民眾黨網站大當機　發言人陳思宇向警方報案「駭客攻擊」

「買不起桃園信義計畫區！」　8成首購族經國重劃區築巢

連戰稱讚郭台銘棄選2020有智慧　還提醒韓國瑜要多請益

中職／桃猿有望轉賣樂天　最快這2天宣布

資生堂七彩瓶、蘭蔻小黑瓶　8瓶超有感「精華液」絕對是本季必收　

李安「準媳婦」曝光！李淳勾「真理褲蜜大腿正妹」　公開摸摸激吻放閃

「6大心境」讓停經前乳癌患拒化療　她拖3年轉移到肝臟、骨頭

TWICE倒數5天回歸！　Mina緊牽媽媽手返韓…團體照「站正中央｣成員緊依靠

小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵」　到老闆人夫嬤告別式嗆正宮：妳來幹嘛

樂天有意入主Lamigo桃猿！　消息人士：談判順利

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」　超狂背景曝…鮮肉新歡直接當老闆

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

社會熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊..

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約..

瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車...駕駛慘..

新竹名校爆女師霸凌團　學生崩潰

國3生PO虐貓影片　網友肉搜上..

連千毅臉書回應遭砸事件：年輕人..

瑪莎拉蒂撞貨櫃車　酒駕男卡車底..

破門見老公與女球迷...　王傳..

台中女騎士遭垃圾車爆頭　當場身..

公益直播寵物店遭砸　老闆娘事後..

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

連千毅高雄直播場10幾名惡煞暗..

國1林口段9車連環撞　國道警曝..

「真人開箱文」出現搜救犬　網友..

更多熱門

相關新聞

搭小黃車資狂飆2倍　她錄影蒐證手機被搶

「他丟了一張500，然後抓住我的手機丟出車外…」台北一名女孩16日表示，自己日前喝完酒，凌晨從敦化南路搭計程車回士林官邸，到達目的地後，她付了1000元給司機，但司機只找了20元，讓她氣炸錄影蒐證，沒想到，司機看到後，竟然把她的手機抓起丟出窗外，讓她氣炸報警。

遇違規計程車　男騎士人車滑進車底

搬4次房！她往外看「謎樣紅光」噴臉

屏東男近距離開槍爆頭！黑狗頭顱貫穿慘死

警抓肇逃連發12槍畫面曝！目擊者喊刺激

關鍵字：

中和開槍計程車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

總統被連署人登記截止　共8組人申請

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

辦公室小野付錢和解！供被炸死少女家屬「吃穿不愁」

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　醫嘆：癌末了

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面