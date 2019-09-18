「人勒？」男搭小黃遭拖出開槍、砍殺　不等救護竟逃離...地面只留大灘血

▲男子搭計程車行經中和區安邦街與連勝街時，遭人拖下車砍殺、開槍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區18日清晨5時許，一輛計程車行經安邦街時，突然衝來一輛機車擋住去路，二名不明人士攔車後把後座乘客拉下車，朝乘客開槍、砍殺後逃逸。警方到場時兇嫌已逃逸，但傷者卻也不在現場，只在地面及計程鈑金上留下大片血跡。警方已將計程車駕駛帶回派出所，並調閱周邊監視器釐清案情。

▲地面留下傷者血跡及不慎散落的百元鈔票。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，賴姓計程車司機原先接送二名男性乘客，其中一人先下車回家後，開到安邦街跟連勝街街口時，突然出現一輛機車擋住計程車去路，二名不明人士將後座約30歲的乘客拖下車，朝他開槍、砍殺，計程車駕駛見狀嚇得連忙報警，兇嫌行兇完後立即逃離，地面上留下大片血跡，及不慎散落的百元鈔票，附近民眾聽見槍聲後則紛紛上前查看，卻發現傷者卻自行離開，不等民眾幫忙叫救護車。

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，發現兇嫌已逃逸，傷者也未向警消請求救護車，正聯絡鄰近醫療機構，查詢傷者身份及下落。經鑑識人員到場採證，在計程車上並未彈孔，附近地面也遍尋不著彈殼或是刀械，將透過調閱路口監視器，追查兇嫌身份，釐清行兇動機。

▲計程車車身上留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）



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