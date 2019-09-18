內湖露天停車場「強摸下屬」　色幹部無恥稱：長官給我機會…被封賣場加藤鷹

圖、文／鏡週刊

知名量販店大潤發爆發猥褻醜聞！一名中階幹部被控利用主管帶隊到新竹與客戶餐敘的機會，竟酒後亂性，趁機在公務車上對女同事襲胸及強摸私處，沒喝酒的主管負責開車，卻渾然不知下屬在後座大逞淫欲。

▲阿強用外套蓋在小美身上，再將手偷偷伸進外套內，隔著褲子撫摸小美大腿及私處，坐在駕駛座開車的主管渾然不知。（圖／鏡週刊提供，下同）

一行人回到台北，車子停在人來人往的內湖大潤發一館露天停車場，這名中階幹部藉故請開車的主管先回公司，再對女同事誆稱：「這是主管給我的機會。」想要硬上，經女同事不斷反抗，並用LINE向同事求救，才脫離險境。

知名量販店大潤發集團全台擁有超過20個賣場，近來持續大舉招募員工，宣稱提供彈性上下班、完整升遷及教育訓練，並有員工餐廳、每月蔬果日等福利，風光入選1111人力銀行今年度服務業幸福企業大賞，吸引不少求職者。

諷刺的是，這家幸福企業大賞得主，竟爆發一宗猥褻醜聞，檢方認定幹部阿強（化名）企圖硬上女同事小美（化名），以最重可處5年的強制性交未遂罪起訴，法官審理認為阿強只有伸出鹹豬手，未脫掉被害人褲子，並無性侵犯意，日前改依刑度較輕，可處6個月以上、5年以下的強制猥褻罪，將這名色幹部判刑9個月。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



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