小三生兩子放閃「老公帶我來摩鐵」　到老闆人夫嬤告別式嗆正宮：妳來幹嘛

▲張姓小三多次在臉書發文放閃，「好加在我的他幾年前買給我的大衣超暖。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹一名有十間連鎖店面的黃姓人夫，竟和其中一間加盟店的張姓女店長發生關係，產下兩名子女；張女還公開在臉書放閃，「我生日！我老公帶我來汽車旅館」、「今年情人節，老爺帶我去吃大腸麵線加肉圓、真好」，甚至在黃男祖母的告別式上嗆正宮。黃妻怒告丈夫、小三通姦，求償200萬元；法官判兩人得連帶賠償40萬元。

判決指出，黃妻和丈夫婚後育有三名子女。黃妻指控，張女2011年起多次和丈夫發生姦淫行為，產下兩名子女；丈夫認領兩名小孩，還拿離婚協議書要她簽名恫嚇，「不要弄到我用趕的，會很難看。」她說，拒絕後，丈夫竟然將他們一起經營的新竹縣市十間店面全部換鎖。

黃妻控訴，老公和張女以老公、哈尼（Honey)、親愛的、夫妻相稱，經常示愛獻媚、打情罵俏；張女還猖狂炫示偕同丈夫前往汽車旅館、五星級飯店，購買「Hermes」、身著「LV」、「Chanel」、鑽戒、珠寶、人夫送禮和超跑出遊等情。

▼正宮控訴，拒絕離婚，丈夫竟然將他們一起經營的新竹縣市十間店面全部換鎖。（圖／達志／示意照）

黃妻說，2018年12月，張女偕同丈夫到丈夫祖母的治喪現場，並斜眼鄙視嗆聲，羞辱她幹嘛來治喪；今年1月，丈夫和張女出席他們公司的尾牙宴讓她難堪。

新竹地院法官調查，張女在臉書PO出和黃男的貼臉、親吻合照，還陸續寫道「我生日！我老公帶我來汽車旅！是他生日還是我生日」、「前年情人節，老爺帶我去吃肉圓；去年情人節，老爺帶我去吃麵疙瘩；今年情人節，老爺帶我去吃大腸麵線加肉圓，真好」、「這兩天真的冷到靠北邊走，看看我這身，好加在我的他幾年前買給我的大衣超暖，超實穿，一穿好幾年都靠它，它已經可以代替我的他了。」

法官認為，張女明知黃男已婚，理應避開引人遐想之處，卻數次與黃駕車前往旅館飯店，並拍攝臥床照片上傳臉書；張明知黃與原告的婚姻關係仍存續中，縱其已與黃產下一子一女，仍應嚴守與黃往來間分際，避免有瓜田李下之嫌。

法官說，但兩名被告竟毫不避諱而公然示愛，並以「老公」、「老婆」相稱，顯已逾越一般異性友人應有分際，破壞原告與黃的婚姻忠誠、互信基礎，非當今社會倫理觀念及禮俗所能容忍範圍，因此判兩人連帶賠償40萬元。全案可上訴。

►他奶奶的美麗小秘訣