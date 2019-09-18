「飛彈伊朗射的」　美、沙兩國曝導彈途徑：避開波斯灣

▲沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）2處油田和煉油設施，14日遭遇襲進而衝擊全球石油供應量；美國和沙國調查人員皆將矛頭指向伊朗，認為伊朗在靠近伊拉克的基地出動無人機，並發射低空飛行的巡弋飛彈。美國已計畫聯同盟友討論報復行動。

根據CNN引述美、沙兩國調查人員結果，低空行巡弋飛彈是發射自伊朗西南部緊鄰伊拉克邊境的基地，途經伊拉克南部和科威特，之後擊中目標。針對巡弋飛彈發射途徑，消息人士表示，由於美、沙兩國在波斯灣的雷達偵測能力最為強大，沙國防空系統也著重波斯灣，飛彈避免經過波斯灣以增加擊中機率。





▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠周末遭無人機空襲，導致供應減半。（圖／路透）

美國《國家廣播公司》（NBC）報導指出，美國正計畫和盟友聯手制裁伊朗；參議員格拉罕（lindsey graham）更直接發推特施壓政府，建議在後果變得更加嚴重以前，搶先採取行動攻擊伊朗煉油廠，作為報復甚至擊垮伊朗政權。副總統彭斯（Mike Pence）日前指出，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將飛抵沙國討論如何回應襲擊。

「沙烏地阿拉伯阿美」石油公司所擁有的全球最大煉油廠，在15日凌晨遭到10架以上的無人機攻擊，作為伊朗代理人的葉門胡塞組織事後承認發動攻擊行動，但不被美、沙兩國採信。以沙烏地為首的阿拉伯聯軍，目前正在葉門與胡塞組織作戰。

►生火了！連我媽都用到發光