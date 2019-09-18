法官陳志祥脫口稱色法官「婚外情未遂」　監院6票不成立彈劾失敗

記者黃翊婷／綜合報導

前法官陳鴻斌被指控多次對女助理性騷擾，基隆地院現任法官陳志祥在審理此案時，改為輕判200萬元，事後甚至在節目上說出這件事是婚外情未遂，掀起外界一面倒的批判。不過，監察院本月3日對陳志祥失言一事進行彈劾審查會，共有6票成立、6票不成立，最後因為未過半數，彈劾案不成立。

▲陳志祥在節目上談起陳鴻斌一案，自己卻捲入違反法官倫理規範的爭議。（圖／記者黃克翔攝）

陳鴻斌涉嫌性騷擾女助理，2016年10月17日被司法院職務法庭判決免除法官的職務，他不滿提出再審，接手的法官正是陳志祥，2018年3月8日裁定廢棄原判決，改處以200萬元罰款。這個消息經過媒體報導，掀起外界熱烈討論，大多數民眾都覺得這樣的結果實在讓人難以接受。

後來，職務法庭今年2月再度判決維持免除陳鴻彬的法官職務，他不服又提再審，但7月已遭駁回。而陳志祥事後上廣播節目談到這件事，卻脫口說出這是一起婚外情未遂案，陳鴻斌並未利用職權性騷擾，所以不須剝奪對方的法官職務，再次掀起各界撻伐，還被監察委員認定違反法官倫理規範並提出彈劾。

▲陳志祥目前仍是基隆地院的法官。（圖／記者謝孟儒攝）

不過，監察院本月3日針對陳志祥違反法官倫理規範一事進行彈劾審查會，共有12名監察委員參加，結果則是6票成立、6票不成立，因為票數沒有過半，最後彈劾案並未通過。

提出彈劾的監委王美玉、方萬富皆表示尊重審查會的結果，畢竟監察院是合議制的機關，每位委員都能獨立行使職權，只是這起案件受到社會各界關注，甚至凸顯出司法院職務監督等問題，後續他們也會在調查報告中提出相關說明。

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