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啦啦隊帶「川普旗」進校園被警告！　輿論爆走…校方：不該有特定政治觀點

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▲▼啦啦隊帶「川普旗」進校園被警告！　輿論爆走…校方：不該有特定政治觀點。（圖／翻攝自臉書「BBC新聞連結」）

▲啦啦隊員在一場校園美式足球賽前，拿著川普2020競選布條合影。（圖／翻攝自臉書「BBC新聞連結」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國北卡羅萊納州（North Carolina）一名高中啦啦隊學生，因為帶了總統川普競選連任的政治宣傳布條，於一場美式足球賽前和啦啦隊成員們在場上合影，被校方處以留校察看，原因是不能在校園裡進行政治宣傳。此舉引來輿論反彈，表示川普現在是美國總統，這樣的行為與學校提倡的愛國行為並無違背；輿論甚至發起要啦啦隊帶MAGA（川普競選帽）等物品支持受罰學生。

根據英國「BBC」報導，北卡羅萊納高中體育協會（NCHSAA）發言人受訪時表示，校方祭出的留校查看是作為一次警告，並非懲罰；事發的北史丹利高中（North Stanly）校方公布欄也寫道，學校尊重學生、員工和訪客表達自己意見的權利，前提是在私人時間，但學校內的活動不該出現政治性的事件，「如此一來所有人出席活動時，就能是在一個焦點在學生上，而非某些政治觀點的環境裡頭。」

對此，部分人認為NCHSAA的行為侵犯了言論自由。這些人認為這起在8月發生的事件，是在北史丹利高中的一場「美國之夜」美式足球比賽，而這種場合通常鼓勵學生們表現愛國心，「我們和川普的旗幟合照，是因為他是總統，而且旗幟上有紅、藍、白三種顏色（美國旗色）。」

隊長被校方留校察看的啦啦隊成員們在臉書上發起活動，要在禮拜五為隊長撐腰，「團隊受到了錯誤的懲罰。請帶上你們所有川普以及『讓美國再次偉大』的裝備，讓我們共同為北史丹利高中的啦啦隊長發聲！」

►「即日起，我退出老化黨。」

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