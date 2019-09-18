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王永慶千億產爭奪戰…「三房合體照」意外曝　王永在神預測「一紙護大房」

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圖、文／鏡週刊

經營之神王永慶遺產爭奪戰再起！本刊調查，三房妻子李寶珠為了反制二房長子王文洋爭產官司，日前向法院提出自己是王永慶合法配偶權的主張，並有證據可明當年與王永慶結婚，有公開宴客及人證；二房楊嬌的子女王文洋等人為了鞏固分配遺產的比例，除手握母親楊嬌也是配偶的照片，還將提出王永慶胞弟王永在認證母親楊嬌是父親合法配偶的公證文件。

▲▼首富三房護千億。（圖／鏡週刊提供）

▲台塑集團創辦人王永慶過世11年，長子王文洋（圖）持續追查父親海外遺產，與三房李寶珠互不相讓。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

台北地院審理王永慶1億1,000萬元遺產案，日前收到三房妻子李寶珠子女王瑞華等人透過律師提出法院公證文件及人證，要證明李寶珠是王永慶的合法配偶。

王家律師遞狀指出，李寶珠1957年嫁入王家，當時參加婚宴的有她叔叔、姑姑及友人，足證李是王的合法妻子，並提出高等法院2015年的裁定。

▲▼首富三房護千億。（圖／鏡週刊提供）

▲王永慶三房李寶珠在台塑集團扮演重要角色，二○一七年與女兒王瑞瑜、王瑞華參加集團尾牙。

知情人士透露，李寶珠是在1957年8月與王永慶在台北市舉行婚宴，當時是「儀式婚」，只要有公開儀式及2名證人，不必向戶政單位登記，也算合法婚姻，當天席開2桌宴請親友，其中與會的友人江玉、李却還以書面公證，向法院證明有參與王永慶與李寶珠的婚宴。

李寶珠認為，她嫁入王家後，王永慶的生活多由她照顧，2008年王赴美訪問時過世，當時也是由她陪同照料，一切皆可證明她是王永慶的合法配偶，有權參與王永慶的遺產分配。

▲▼首富三房護千億。（圖／鏡週刊提供）

▲王永慶生前除了拚事業，也讓3個妻子和平共處，帶著身旁的元配王月蘭與楊嬌、李寶珠合影。

本刊另取得王永慶與3名妻子同框的合照，未來法院若認定楊嬌與李寶珠都是王永慶的合法妻子，王將成為我國唯一經法院認證擁有3妻的人，這也將牽動他海外6,000億元遺產的分配。

王永慶遺產案中，二房長子王文洋防禦三房李寶珠配偶權法律戰，手握另一張王牌，即王永慶的弟弟王永在生前經過公證程序寫下的證明書，認定楊嬌是王永慶的合法配偶，承認她是大嫂，雖然王永在已於2014年過世，但這文件已經法院公證，仍具有效力。

知情人士指出，楊嬌不僅照顧王永慶及婆婆王詹樣，當時王永慶的弟弟王永在也在高雄拚事業，常把兩個小孩王文淵、王文潮交給楊嬌照顧，現在的台塑大當家、台塑總裁王文淵，小時候吃了不少楊嬌煮的飯，楊嬌也常常幫侄子們洗澡、洗衣服，王永在也因此對「大嫂」楊嬌很尊敬，生前就預想到將來「大嫂」有可能遇到的問題，因此特別寫了證明書，承認楊嬌在王家的女主人地位。

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