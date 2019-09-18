呂秋遠神解2020大選十大人生啟示　「媽祖託夢別當真」

▲郭台銘今年4月17日曾在板橋慈惠宮與廟方人員一起下跪虔誠參拜。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日拋出震撼彈宣布不選總統，掀起全台各界人士揣測背後的原因。知名律師呂秋遠先前列出郭台銘不參選聲明的十點超譯，17日深夜他再次於臉書PO文，分享2020總統大選連署階段帶來的十大人生啟示，第十個啟示「媽祖托（託）夢給你別當真」，被網友認為是整篇文章裡最有哏的一句話。

呂秋遠在PO文中直言，2020總統大選連署階段帶給他十大人生啟示，包含什麼都不要的最大、罵人不能解決問題、別急著掏心掏肺、不要在最後才讓朋友知道自己的決定、別急著痛罵競爭對手、所有事情都沒有百分之百的結果。

▲呂秋遠臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

「麥克喬丹是籃球之神，但是他再有錢，也只能買下棒球隊，下場打比賽應該不太行。」呂秋遠認為，凡事應該都要準備兩套以上的「劇本」，包含道歉與感謝，這樣才能把工作做好，「媽祖託夢給你別當真，因為信徒都會以為自己人定勝天。」

網友們看完這十大啟示，也紛紛留言開玩笑說，「這篇文章看起來比較像是感情啟示」、「為什麼突然覺得這些話好眼熟，難道有共識？」、「每一點都很有畫面啊」、「媽祖託夢……有哏笑翻」。

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