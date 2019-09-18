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「郭台銘唯一不選理由就是要讓韓國瑜死」　高嘉瑜：韓粉都不懂他的用心

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▲高嘉瑜分析郭台銘不選原因，從影片50分8秒開始。

▲▼郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　前議員預言「國民黨將被三殺」。（圖／資料照）

▲郭台銘宣布不參選，他貼出影片說「我是永遠的中華民國派」。高嘉瑜認為，「郭董到底要下架誰，沒到最後其實沒有人知道。」（合成圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨台北市議員高嘉瑜表示，鴻海創辦人郭台銘唯一不選總統的理由，「就是要讓韓國瑜死嘛，他如果恨韓國瑜到底，為了要讓韓落選，他就不要出來選。」她說，國民黨、韓粉都不懂郭的用心，「不斷打擊攻擊他，到最後他也心死了。」

高嘉瑜在17日的《新聞面對面》政論節目上，被主持人問到郭台銘退選後，「大家會看到藍軍的大團結嗎？」對此，她認為，國民黨不要高興太早，「郭董到底要下架誰，沒到最後其實沒有人知道。」

高嘉瑜指出，目前民調顯示「三腳督」對韓國瑜比較有利，很多人也判斷韓的選戰策略就是寄望三腳督；如果郭不選後，這個票會流到哪裡，沒到最後不知道，對國民黨而言，當然也可能現在要拱柯文哲出來。

▼高嘉瑜說，現在對國民黨和民進黨都不要高興太早。（合成圖／資料照）

▲2020總統、蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／資料照）

「現在對民進黨而言也不能高興太早」，高嘉瑜表示，想說他們民調一對一就穩贏了，最近《中時》民調，蔡韓一對一大贏12%，可是選舉沒到最後不會知道結果，「到底誰昨天比較睡不著，我覺得韓國瑜應該也睡不著」，如今的狀況很難判斷對誰有利。

高嘉瑜說，選舉到最後，你才知道到底郭台銘真心要什麼，如果從他聲明看起來充滿怨言、怒氣的，包括支持者被霸凌，看到馬英九的落淚、被噓，國民黨這段期間如何對他的冷嘲熱諷，「不是退選就拿你沒辦法，到今天馬上換一個嘴臉說，希望郭繼續留在國民黨，馬上就完全不一樣了。所以人情冷暖點滴在心頭，郭心裡最清楚。」

高嘉瑜指出，「所以從頭到尾，我就覺得郭台銘一定會選，我說他唯一不選的理由就是要讓韓國瑜死嘛」，此話讓主持人和來賓聽了大笑。她說，郭如果恨韓到底，「為了要讓韓落選，他就不要出來選。」

▼高嘉瑜在政論節目分析郭台銘不選的原因。（圖／資料照／記者范綱儀攝）

▲▼港湖女神高嘉瑜市政總質詢。（圖／記者范綱儀攝）

高嘉瑜表示，因為郭台銘明明知道他出來選對韓國瑜最有幫助，他也一再強調說是為了國民黨、中華民國才要參選，他從頭所表露的心機， 國民黨支持者和韓粉都聽不懂，不知道郭的用心。

高嘉瑜認為，郭台銘「就算出來當個墊背沒有贏，如果能讓韓當選，對他而言，我覺得他也能接受」；可是問題是過程中，韓粉、國民黨看不懂，不斷打擊、攻擊他，「到最後他也心死了，好啊，你們都說我是歷史的罪人，我就不選給大家看看，看最後結果會是怎樣。」

高嘉瑜解讀，對郭台銘而言「現在不選最大」，就看國民黨、韓國瑜如何選到最後，「到11月之前，說實話整個變數都還很大。郭雖說現在不連署參選，不接受政黨推薦，可是如果國民黨到最後真的選不下去，我不知道會不會有這樣的機會。」

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