直擊！總統隨扈搭美女性治療師「互動鹹濕同居」　待衛室淪桃花窟

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指控擔任總統隨扈多年的特勤中心中校軍官陳清文，與一名在「嵩馥性健康中心」任職的性治療師A小姐密戀多年，二人在朋友面前互動親密、毫不避諱，不知情的人還會誤認二人是夫妻。

▲總統隨扈陳清文、性治療師A小姐與友人聚餐，席間A小姐拿出一根假陽具作勢訪問陳。（圖／鏡週刊提供，下同）

為了釐清真相，本刊跟監多時，在8月12日晚間，首度直擊，陳清文、A小姐和另外幾名女性友人，前往台北市中山區一間名為「魚紅苑」的餐廳聚餐。當晚A小姐與陳清文並肩而坐，席間她不時輕拍陳的肩膀，並輕撫陳的手臂、背部，二人看來十分親密，其他女性友人似乎對陳也很熟悉，沒有隔閡，大家你一言我一語，陳則是談笑風生，女生們感覺對A小姐的「男朋友」相當滿意。

▲今年45歲的陳清文官拜中校，目前擔任總統隨扈。

好友相聚，現場氣氛輕鬆、歡愉，看似豪邁的A小姐還起身到飲料櫃拿了多瓶啤酒；身為現場唯一的男性，陳清文也展現紳士風度，不僅幫忙斟酒，還不厭其煩地多次陪同其他女性友人到餐廳外面抽菸，並且幫忙A小姐拿包包、外套，展現十足好男人的風範。

▲A小姐（圖）的職業是性治療師，外傳她與總統隨扈陳清文已交往3、4年。

酒酣耳熱之際，A小姐還神態自若地把身體靠在陳清文的身上，一副小鳥依人的模樣，也彷彿對外宣示她是中校夫人。

本刊多次直擊，陳清文與該名性治療師和朋友聚餐時，不僅上演餵食秀，女方還拿出假陽具充當麥克風，與陳鹹濕互動，餐後二人更前往女生的住處同居過夜。此外，本刊還直擊其他男子到該名女生住處接她外出過夜，疑似不只陳一名男友，二人的關係讓人霧裡看花。

▲8/12 22：29，陳清文不時把手搭在A小姐肩膀上，毫不避諱。

遭爆搭上性療師 當事人：正常交友

本刊接獲爆料，指擔任總統隨扈的國軍中校陳清文與密戀一名性治療師，2人被本刊直擊關係匪淺。本刊詢問國安局，國安局表示，已針對相關爆料內容進行查證，但實情是陳中校非任職於總統警衛室，目前擔任特勤中心便衣警衛工作，也沒有任何不當風紀事件發生；對於報導已嚴重影響單位及同仁形象，深表遺憾。

本刊也詢問當事人陳清文中校，他出示相關證明指出，已於去年1月與配偶離婚，共同撫養小孩，因此擁有交友的自由。陳表示，他與A小姐的認識二、三年，2人的關係目前僅是好朋友，否認本刊所拍到的親密餵食、同車回家過夜等內容。

▲8/28 22：39，陳清文和A小姐常與友人相約聚餐。

陳清文也說，希望把事情釐清，不要因為此事小題大作傷害到他的家人；他認為此爆料嚴重影響個人聲譽及長官對他的觀感，所以必須嚴正聲明法律立場，保障自身權益。

本刊也致電嵩馥性健康中心，欲詢問擔任性治療師的A小姐有關與國安局軍官談情，和與早洩病患發生感情遭投訴等情事，但該中心表示A女出差，會將相關情形與公司高層和A女回報，再行回覆。而A女也已將臉書關閉，至截稿前無法獲得她的任何回應。

▲▼2019/08/28 23：19，總統隨扈陳清文與性治療師A小姐深夜一起回到A小姐住處過夜。

事實上，總統府待衛室早成桃花窟，過去不但有女武官與男隨扈傳婚外情，還上演特勤級偷情，更有美女軍官與民代爆出不倫等情事，故事、畫面可謂一個比一個精采。

2016年9月，國安局公關室的黃姓專員，被媒體直擊與已婚的一名前台北市議員在海邊激吻，事後黃女堅稱是長官所交付的「色誘」任務，導致公關室遭解編，該名長官也事後遭懲處。

▲08/29 08：27，A小姐在陳清文走後2個小時，才離家上班。

另外，2017年9月，本刊直擊已婚、擔任蔡英文總統侍衛官的國安局陳姓女上校，與謝姓男同事傳出不倫戀，2人還疑似在外共築愛巢，消息曝光後，陳女即遭任職單位調職。

還有2018年9月，已婚、曾任總統府首位女武官的陳姓女上校，爆出與小她12歲、同樣已婚的總統貼身隨扈王姓少校上摩鐵，畫面被本刊直擊。空軍因此撤除她隊長職務，要她接受調查。

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