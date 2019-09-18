沙國9月底恢復遇襲前石油產量　川普：沒有需要釋出美國戰略石油儲備

▲「沙烏地阿拉伯阿美」（saudi aramco）石油公司在沙國的2處油田和煉油廠遭無人機攻擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）能源部長阿卜杜拉齊茲親王指出，因為上週末的攻擊，導致每日產量劇減570萬桶的2個主要設施，到了9月底就會完全恢復生產。美國總統川普表示，既然沙國已釋出石油儲備，美國就沒有必要再釋出戰略石油儲備。

綜合《華盛頓郵報》（The Washington Post）等美媒報導，新上任的阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）在吉達（Jeddah）一場記者會表示，沙國已經透過釋出石油儲量，以恢復遇襲前的供應量。他表示，每日產量9月底將達到1100萬桶，10月的每日產量為989萬桶，到了11月底將達到每日1200萬桶的產量。

▼ 哈米尼要求美國先重拾伊朗核協議，雙方再商量談判事宜。（圖／路透）

▲川普認為目前沒有需要釋出美國戰略石油儲備。（圖／路透社、翻攝自Carscoops）

阿卜杜拉齊茲親王表示，沙國將繼續維持其在全球石油市場可靠供應者的角色，為了防止進一步的攻擊，有必要採取嚴格措施抵禦。對於沙國已釋出石油儲備平衡每日產量，15日簽署同意若有必要將釋出美國戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）的總統川普認為，危急情況已經解除，「我不認為我們現在需要（釋出）」。

由「沙烏地阿拉伯阿美」（saudi aramco）石油公司，在沙烏地阿拉伯營運的煉油廠日前遭到無人機攻擊，影響全球油價。美國和伊朗早已緊張的關係再度升溫，因美國指控攻擊是伊朗所為，甚至揚言提出報復；伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）則是在17日強硬表態，伊朗絕對不會在任何層面和美國談判，戳破兩國總統即將在聯合國大會上會晤的外界期待。

2個主要油田及煉油設施遭到攻擊後，原油產量頓時減少一半，造成16日油價出現創紀錄暴漲，但到了17日開盤後就走低，一路下跌超過5％，已經回吐前一天的部分漲幅。

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