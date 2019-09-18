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塔巴颱風不排除生成模擬路徑曝光　周四起「帶5天雨」北部下周低溫22度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，今晨2時琉球南方海面有個低壓，中心近似滯留。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，周四（19日）起到下周一（23日）低壓帶影響，主要降雨集中在北部和東半部，南部也有但相對較少，其他地區以午後雷雨為主；目前位於琉球南方海面的低壓，不排除有增強為颱風的機率，但機率不高，對台灣影響還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（18日）吹東北風，迎風面桃園以北、宜蘭有短暫陣雨，花蓮、台東、新竹、苗栗有零星降雨，中南部則為多雲到晴，午後南部和中部山區有短暫雷陣雨；溫度方面，北部、東北部高溫約28到31度，花東和中南部約32、33度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周四到下周一低壓帶影響，主要降雨集中在北部和東半部，南部也有但相對較少，其他地區以午後雷雨為主，但目前不確定性比較大，還要看屆時低壓的位置，如果比較接近台灣，降雨就會比較多；下周二（24日）預期低壓北上，降雨減少，僅剩迎風面的降雨。

氣象局觀測，今晨2時琉球南方海面有個低壓，中心近似滯留。李孟軒表示，該低壓緩慢發展，有成颱機率但不高，因為現在連熱帶性低氣壓都還沒形成；這幾天走比較慢，目前預估往偏北移動，但也有些模式做比較往東北方一點遠離台灣，影響程度還要再觀察。

李孟軒指出，至於南海的低壓比較沒什麼發展空間，預估水氣將接到琉球南方海面的低壓內。根據氣象局預報，北部下周一、下周二低溫下探22度，他解釋，是屆時低壓北上帶下來北方的冷空氣，吹北風關係。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼李孟軒說，琉球南方海面的低壓有成颱機率但不高。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬該熱帶系統未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局預報，北部下周一、下周二低溫探22度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
塔巴颱風可能生成模擬路徑曝！明起帶5天雨　北部下周低溫22度
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