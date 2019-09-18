男疑關渡大橋落水漂流3公里　警消社子島岸邊救援

▲警消利用橡皮艇成功救援落水男子。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市17日晚間11時許，有一名穿著白衣的男子在關渡宮前的中港河水面上載浮載沉，被民眾發現後協助報警救援。警消獲報抵達，發現該名男子已順著水流漂向別處，於是出動橡皮艇在淡水河河面上來回搜尋，最終在社子島岸邊附近發現落水男子，並成功將其救援上岸，送醫檢查並無大礙，男子落水原因有待釐清。

▲警消將男子送往馬偕醫院治療。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，白衣男子疑似在關渡大橋上落水，順著水流一路漂到關渡宮被其他民眾發現。警消在關渡宮前碼頭將橡皮艇放到河面上，但由於天色昏暗且男子隨水流飄動，一時間找不到落水男子，經在河面上來回搜索，同時與報案人保持聯絡確認落水男位置，在18日凌晨0時許，於社子島岸邊水域發現他，拉到橡皮艇上後載往岸上。

▲男子上岸後尚可行走。（圖／記者游宗樺攝）

由於男子落水時間長，且漂流距離將近3公里，警消擔心男子失溫且體力透支，將其送往淡水馬偕醫院治療，所幸生命跡象穩定且意義清楚，並無大礙，至於落水原因有待警消進一步詢問男子釐清。

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