韓粉剛酸完馬英九！郭退選改戰局…國民黨力推「尊馬」：愛與包容

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，此時國民黨總統候選人韓國瑜需先統整藍營大軍，但促成此事的前總統馬英九日前才被韓粉噓下台，讓情況變得非常尷尬。對此，高市政顧問李明璇表示，韓粉應該要發會愛與包容的精神尊敬馬英九。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜日前透露，馬英九在韓國瑜8日三重造勢前拜訪郭台銘，期間非常激動、語帶哽咽地勸郭對方三思，雖然郭也勸馬不要去幫韓國瑜站台，但他仍義無反顧地上台，最後連講稿都沒說完就被韓粉噓下台。

面對郭台銘退選，馬英九功不可沒，但他卻在三重萬人造勢時遭韓粉羞辱，「北漂最美主持人」稱號的李明璇表示，當下發現氣氛不對進，擔心馬總統的面子掛不住，才會迅速幫忙做結尾，「據我的認識，馬總統的稿子都是幕僚寫的（因為我寫過一次給幕僚改），幕僚們應該要了解到，這是韓國瑜的造勢場，大家渴望看見國民黨團結景象，更期盼看到馬總統賣力『助選』，不是馬總統個人的『八年執政報告大會』。」

「這對台上的演講者而言是一種羞辱」，前馬英九辦公室發言人、台北市議員徐巧芯在臉書開砲，表示是韓國瑜遲到1小時，馬英九才先上台說話拖延，但韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜在當日19時35分抵達等候，直到20時35分適當時機才進入會場，並無遲到，但整起活動的表定時間卻是韓、馬兩人在19時20分同台，整起事件陷入羅生門。

事後，馬英九10日參加台北市里長授證典禮，僅待10分鐘就離開，恰巧與韓國瑜錯過，導致大量韓粉灌爆馬英九的臉輸，「今天為何故意放韓總鴿子，國民黨就是不團結才輸」、「看錯你了，枉費一直支持你，今天搞這招」、「唉，你想怎樣啊，你為黨還是為氣」。

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如今，郭台銘宣布不參選2020總統大選，馬英九在此決策中扮演了關鍵腳色之一，國民黨也提出「尊馬」的說法，統一藍營面對未來的大戰。對此，李明璇說，「所有的韓粉跟支持韓市長的人，其實這個時候應該是要發揮愛與包容的時候，現在最重要的就是忘記背後，努力面前」。

國民黨青年部副主任潘德翰也說，「黨內從上到下其實並沒有說要把這個事情（馬韓心結）拿去炒作，黨中央的立場還是希望那些人能回去好好想一想，他們這樣子在媒體上發言，對國民黨是好還是壞」。親韓高雄市議員陳麗娜也說，「必須要非常正面地去肯定馬英九總統所做出來的事情」。

▼李明璇認為，韓粉要用愛與包容面對馬英九。（圖／東森新聞）

