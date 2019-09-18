　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉剛酸完馬英九！郭退選改戰局…國民黨力推「尊馬」：愛與包容

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，此時國民黨總統候選人韓國瑜需先統整藍營大軍，但促成此事的前總統馬英九日前才被韓粉噓下台，讓情況變得非常尷尬。對此，高市政顧問李明璇表示，韓粉應該要發會愛與包容的精神尊敬馬英九。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜日前透露，馬英九在韓國瑜8日三重造勢前拜訪郭台銘，期間非常激動、語帶哽咽地勸郭對方三思，雖然郭也勸馬不要去幫韓國瑜站台，但他仍義無反顧地上台，最後連講稿都沒說完就被韓粉噓下台。

面對郭台銘退選，馬英九功不可沒，但他卻在三重萬人造勢時遭韓粉羞辱，「北漂最美主持人」稱號的李明璇表示，當下發現氣氛不對進，擔心馬總統的面子掛不住，才會迅速幫忙做結尾，「據我的認識，馬總統的稿子都是幕僚寫的（因為我寫過一次給幕僚改），幕僚們應該要了解到，這是韓國瑜的造勢場，大家渴望看見國民黨團結景象，更期盼看到馬總統賣力『助選』，不是馬總統個人的『八年執政報告大會』。」

「這對台上的演講者而言是一種羞辱」，前馬英九辦公室發言人、台北市議員徐巧芯在臉書開砲，表示是韓國瑜遲到1小時，馬英九才先上台說話拖延，但韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜在當日19時35分抵達等候，直到20時35分適當時機才進入會場，並無遲到，但整起活動的表定時間卻是韓、馬兩人在19時20分同台，整起事件陷入羅生門。

事後，馬英九10日參加台北市里長授證典禮，僅待10分鐘就離開，恰巧與韓國瑜錯過，導致大量韓粉灌爆馬英九的臉輸，「今天為何故意放韓總鴿子，國民黨就是不團結才輸」、「看錯你了，枉費一直支持你，今天搞這招」、「唉，你想怎樣啊，你為黨還是為氣」。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

如今，郭台銘宣布不參選2020總統大選，馬英九在此決策中扮演了關鍵腳色之一，國民黨也提出「尊馬」的說法，統一藍營面對未來的大戰。對此，李明璇說，「所有的韓粉跟支持韓市長的人，其實這個時候應該是要發揮愛與包容的時候，現在最重要的就是忘記背後，努力面前」。

國民黨青年部副主任潘德翰也說，「黨內從上到下其實並沒有說要把這個事情（馬韓心結）拿去炒作，黨中央的立場還是希望那些人能回去好好想一想，他們這樣子在媒體上發言，對國民黨是好還是壞」。親韓高雄市議員陳麗娜也說，「必須要非常正面地去肯定馬英九總統所做出來的事情」。

▼李明璇認為，韓粉要用愛與包容面對馬英九。（圖／東森新聞）

▲▼韓粉尷尬！郭不選後 之前噓馬下台要改尊馬。（圖／東森新聞）

ET快訊
檢舉達人住30樓「大砲拍違停」！駕駛回頭一看秒傻眼
iPhone 11實測出爐！3D Touch改回「長按」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　前議員預言「國民黨將被三殺」

郭台銘退選韓國瑜「軟著陸墊背」被抽走了　李正皓：韓腦袋一片空白

韓粉剛酸完馬英九！郭退選改戰局…國民黨力推「尊馬」：愛與包容

中秋起義失敗！郭柯王24天結盟破局　柯文哲留伏筆「這是另一個故事」

陳其邁「最快樂的一天」：我願意當台灣小吃夜市的代言人！

柯P淺談台灣大選　總統大選政黨票「投給民眾黨就對了」

影／基隆三浦春馬的心機？陳其邁「小吃大口嚐」摸肚嘆：晚上要運動了...

呂秀蓮選總統　陳水扁：天年過去了！但能讓蔡英文落選

郭台銘副手曝光！感恩影片45秒處現身…就是台東縣前縣長黃健庭

索羅門斷交「台灣不孤單」！尼加拉瓜大使脫稿挺台：和你們站在一起

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

攝影實錄！主人外出留狗寶貝在家 汪3小時沒熟睡...門口趴坐痴等門

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　前議員預言「國民黨將被三殺」

郭台銘退選韓國瑜「軟著陸墊背」被抽走了　李正皓：韓腦袋一片空白

韓粉剛酸完馬英九！郭退選改戰局…國民黨力推「尊馬」：愛與包容

中秋起義失敗！郭柯王24天結盟破局　柯文哲留伏筆「這是另一個故事」

陳其邁「最快樂的一天」：我願意當台灣小吃夜市的代言人！

柯P淺談台灣大選　總統大選政黨票「投給民眾黨就對了」

影／基隆三浦春馬的心機？陳其邁「小吃大口嚐」摸肚嘆：晚上要運動了...

呂秀蓮選總統　陳水扁：天年過去了！但能讓蔡英文落選

郭台銘副手曝光！感恩影片45秒處現身…就是台東縣前縣長黃健庭

索羅門斷交「台灣不孤單」！尼加拉瓜大使脫稿挺台：和你們站在一起

「小瑪莉」挖出海量現金　她發現老公私房錢：難怪死不給我鑰匙

郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　前議員預言「國民黨將被三殺」

抖問「能借我100元？」台中少女路邊抱哭嬰…台主秒掏收入暖哭2.5萬人

郭台銘退選韓國瑜「軟著陸墊背」被抽走了　李正皓：韓腦袋一片空白

解放軍「西安號」驅逐艦進入印度洋　印度P-8I全程跟拍

「我們不要跟台灣斷交！」索羅門人民遊行挺台　狂揮青天白日旗

總統造勢遇「自殺炸彈」！阿富汗至少48死80傷　塔利班認了

韓粉剛酸完馬英九！郭退選改戰局…國民黨力推「尊馬」：愛與包容

亞大足球賽／10國11強18日台南熱血開踢　中華派出A、B隊拚冠

利菁曝「謝忻曬破碎酒瓶」原因！　貼多肉植物照秒刪：她沒有意識

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

政治熱門新聞

總統被連署人登記截止　共8組人..

郭台銘副手曝光！就是台東縣前縣..

呂秀蓮選總統　陳水扁：能讓蔡英..

柯文哲：登記參選要1500萬　..

徐巧芯點名勸退郭台銘三功臣

柯P談大選 政黨票投給民眾..

王定宇700字揭北京「重金挖角..

有人叫他去！媽爆料：柯故意晚到..

柯文哲「乾妹」黃文玲要幫領表

藍綠對決！小英43％連贏韓國瑜..

台灣不孤單！尼加拉瓜大使脫稿挺..

柯文哲被問「政黨提名」　笑：這..

郭柯王中秋起義失敗　柯文哲微笑..

挨告後「去死」韓粉讚陳菊：台灣..

更多熱門

相關新聞

郭柯王中秋起義失敗　柯文哲微笑留伏筆

鴻海創辦人郭台銘16日釋出不參選2020總統大選，引起外界議論、分析，這一決定也被認為是「郭柯王」結盟破局的象徵。對此，台北市長柯文哲則說，將來還是與郭陣營維持合作關係；是否接受政黨提名，是「另一個故事」，下一個關鍵時間點在「11月22日」。

柯P談大選 政黨票投給民眾黨就對了

郭台銘副手曝光！就是台東縣前縣長黃健庭

柯文哲被問「政黨提名」　笑：這是另一個故事

徐巧芯點名勸退郭台銘三功臣

關鍵字：

韓粉馬英九郭台銘2020總統大選退選國民黨尊馬愛與包容

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

辦公室小野付錢和解！供被炸死少女家屬「吃穿不愁」

總統被連署人登記截止　共8組人申請

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　醫嘆：癌末了

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

快訊／iKON前隊長B.I承認有吸毒變嫌疑犯

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

檢舉達人住30樓　「大砲」拍違停

垃圾袋塞瓦斯罐　他喊：會害死人

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

喵守排水孔持續2年　後腦勺超萌

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

熱狗女友透明泳褲三角洲全看光！驚見黑色細線卡妹妹

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面